29 marca zaczyna się najważniejszy tydzień w Kościele. Obfituje w symbole

Liturgia tego dnia wyraźnie zmienia charakter nabożeństw, kierując uwagę na wydarzenia prowadzące do ukrzyżowania. Odczyt opisu Męki Pańskiej już na początku Wielkiego Tygodnia wprowadza wiernych w czas duchowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych.

Niedziela Palmowa, w oficjalnej terminologii liturgicznej określana jako Niedziela Męki Pańskiej, rozpoczyna Wielki Tydzień i upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku - wydarzenie opisane przez wszystkich czterech Ewangelistów (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40; J 12,12-19).

Tłum witał wówczas Chrystusa okrzykami "Hosanna", rozścielając na drodze płaszcze oraz gałązki palmowe, symbol zwycięstwa i królewskiej godności. W starożytnym Rzymie palma stanowiła oznakę triumfu nad śmiercią lub wrogiem.

Liturgia tego dnia łączy dwa obrazy: entuzjazm wiwatującej wspólnoty oraz zapowiedź Męki odczytywaną podczas tej samej celebracji. Właśnie dlatego już od pierwszych wieków chrześcijaństwa procesji towarzyszyło czytanie opisu cierpienia Chrystusa - praktyka obecna w Jerozolimie przynajmniej od IV wieku, potwierdzona w zapiskach pielgrzymki Egerii z lat 380-390.

Wybór osiołka miał charakter świadomego znaku. W realiach starożytnego Bliskiego Wschodu koń oznaczał władzę militarną i zapowiedź konfliktu, natomiast osioł stanowił symbol panowania pokojowego. Władcy oraz sędziowie Izraela podróżowali na ośle w czasie pokoju, podkreślając brak zamiaru prowadzenia wojny. Wjazd Jezusa do Jerozolimy w takiej formie odczytywano jako gest mesjański, zapowiedź przyjścia Króla, który obejmuje władzę bez przemocy.

Dodatkowo wydarzenie to interpretowano jako wypełnienie starotestamentowego proroctwa zawartego w Księdze Zachariasza: "Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy" (Za 9,9). Tłum publicznie potwierdzał mesjańską misję Jezusa, witając Go jako Króla - choć nie militarnego zdobywcę, lecz władcę pokoju.

W Niedzielę Palmową wierni przynoszą do kościoła palmy lub gałązki wierzby, które podczas liturgii są uroczyście błogosławione.

Następnie odbywa się procesja wokół świątyni albo w jej wnętrzu, stanowiąca świadome nawiązanie do wydarzeń sprzed niemal dwóch tysięcy lat, opisanych przez wszystkich Ewangelistów jako triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Po wejściu do kościoła następuje odczytanie Męki Pańskiej, czyli szczegółowego opisu ostatnich godzin życia Chrystusa, najczęściej z podziałem na role.

Palma trzymana w dłoni ma bardzo konkretne znaczenie. Oznacza uznanie Jezusa za Króla, gotowość podążania Jego drogą oraz nadzieję na zwycięstwo życia nad śmiercią, sens wpisany w całą symbolikę Wielkiego Tygodnia. Poświęcone palmy trafiają za obrazy, krzyże albo nad drzwi wejściowe jako znak błogosławieństwa i ochrony domu przed chorobami oraz gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

Po upływie roku palma wraca do kościoła. Zostaje spalona, a uzyskany z niej popiół wykorzystuje się w kolejną Środę Popielcową podczas obrzędu posypania głów wiernych. Ten cykl - od poświęcenia przez przechowywanie aż po spalenie - tworzy spójną, zamkniętą całość w kalendarzu liturgicznym. Stanowi widoczny znak przejścia od triumfalnego "Hosanna" do pokutnego "Pamiętaj, że prochem jesteś", podkreślając rytm duchowej odnowy obecny w chrześcijańskiej tradycji od średniowiecza.

Liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczyna się jeszcze przed właściwą mszą świętą, najczęściej na placu przed świątynią lub w jej przedsionku. Kapłan odczytuje fragment Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, po czym następuje uroczyste błogosławieństwo palm.

Wierni trzymają je uniesione, a następnie formuje się procesja - śpiewane są antyfony oraz hymny, m.in. Hosanna Synowi Dawida. Po zakończeniu procesji następuje właściwa liturgia słowa, która przybiera wyjątkową formę.

Najbardziej rozbudowanym elementem celebracji jest odczyt Męki Pańskiej, zazwyczaj z podziałem na role: lektora, narratora, tłumu oraz kapłana odczytującego słowa Jezusa. Taki układ ma charakter dramatycznej narracji i wprowadza wiernych w wydarzenia Wielkiego Piątku już na początku Wielkiego Tygodnia.

W wielu parafiach towarzyszy temu gest przyklęknięcia podczas śmierci Chrystusa lub chwila ciszy po zakończeniu lektury. Szaty liturgiczne przybierają barwę czerwoną, symbolizującą męczeństwo i ofiarę, a sam ołtarz jest udekorowany skromniej niż w pozostałe niedziele okresu wielkanocnego.

W tradycji europejskiej, również w Polsce, zachowały się dodatkowe elementy o charakterze obrzędowym. W niektórych regionach kapłan uderza drzewcem krzyża w zamknięte drzwi kościoła przed rozpoczęciem Eucharystii. Dopiero po tym geście drzwi są otwierane, a zgromadzeni wchodzą do środka - ma to symbolizować otwarcie drogi zbawienia przez ofiarę krzyża. Dawniej praktykowano również procesje z figurą Chrystusa na osiołku, prowadzone wokół świątyni lub przez wieś - zwyczaj znany jeszcze w XVIII i XIX wieku.

W tym roku liturgii towarzyszy także duszpasterski kontekst papieskiego orędzia na Wielki Post 2026 pt. "Słuchać i pościć. Wielki Post jako czas nawrócenia", które zachęca do refleksji nad sposobem komunikacji oraz powstrzymywaniem się od słów raniących innych. To krótkie nawiązanie pojawia się w homiliach wielu duszpasterzy.

Najpopularniejsze obchody Niedzieli Palmowej odbywają się w Lipnicy Murowanej, w Małopolsce. Od 1958 roku organizowany jest tam Lipnicki Konkurs Palm i Rękodzieła Artystycznego, podczas którego powstają konstrukcje przekraczające nawet 30 metrów wysokości.

Wykonuje się je wyłącznie z naturalnych materiałów, bez użycia gwoździ czy metalowych stelaży. W regionie kurpiowskim, szczególnie w miejscowości Łyse, palmy przybierają formę gęsto zdobionych, barwnych kolumn pokrytych setkami kwiatów z bibuły.

W polskiej tradycji funkcjonowały równolegle inne nazwy tego dnia: Niedziela Kwietna oraz Niedziela Wierzbna. Pierwsza odnosi się do dekoracyjnego charakteru palm ozdabianych suszonymi kwiatami, bukszpanem i kolorową bibułą, druga zaś do gałązek wierzby z baziami, które w klimacie Europy Środkowej zastąpiły egzotyczne liście palmowe.

Wierzba budzi się do życia bardzo wcześnie na przedwiośniu, dlatego w kulturze ludowej symbolizowała siły witalne oraz odrodzenie przyrody po zimie. Właśnie z tego powodu gałązki wierzbowe włączono do obrzędów religijnych - wcześniej pełniły rolę ochronną w rytuałach agrarnych, a po poświęceniu uzyskały znaczenie sakralne. Zwyczaj święcenia palm rozpowszechnił się w Kościele zachodnim około XI wieku, chociaż same procesje znane były już znacznie wcześniej.

Poświęcone gałązki przechowywano przez cały rok jako znak błogosławieństwa, umieszczano je nad drzwiami, wkładano pod pierwszą skibę podczas orki lub dodawano do paszy dla zwierząt, wierząc w ochronę przed chorobami i nieurodzajem. W wielu regionach połknięcie jednej bazi miało zabezpieczać gardło przed infekcjami, natomiast ustawienie palmy w oknie podczas burzy traktowano jako formę ochrony przed piorunami. Współcześnie obrzęd zachował głównie wymiar symboliczny.

Jednym z najbardziej archaicznych zwyczajów było "sadzanie" poświęconej palmy w polu. Po powrocie z kościoła gospodarz wbijał gałązkę w pierwszą zaoraną skibę ziemi. Gest miał zapewnić urodzaj oraz ochronę przed gradobiciem i suszą w nadchodzącym sezonie. W wielu wsiach palmą dotykano także bydła przed pierwszym wiosennym wypasem albo zatykano ją w belkach stropowych domu, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed chorobami i pożarem. Gałązki traktowano jako sakramentalium, czyli przedmiot pobłogosławiony, mający przypominać o Bożej opiece.

Niedziela Palmowa pełniła również funkcję symbolicznego "przegonienia zimy". W Małopolsce i na Mazowszu poświęconą palmą dotykano lekko domowników, wypowiadając formułę życzeniową: "Palma bije, nie ja biję, za tydzień wielki Dzień, za sześć nocWielkanoc". Obrzęd miał wzmacniać zdrowie i witalność na cały rok. Podobne praktyki znane są w krajach bałtyckich i na Bałkanach, co wskazuje na wspólne słowiańskie korzenie rytuału wiosennego odrodzenia.

Mało znanym zwyczajem byli również pucherocy, czyli kolędnicy palmowi działający w Niedzielę Palmową pod Krakowem już od XVI wieku. Chłopcy ubrani w odwrócone kożuchy, wysokie czapy ze słomy i twarze umazane sadzą chodzili od domu do domu, stukając drewnianymi laskami i wygłaszając rymowane oracje w zamian za jajka lub jedzenie. Zwyczaj wywodzi się z kwest żaków krakowskich i początkowo miał charakter religijny, zanim przekształcił się w ludową zabawę wiosenną. Dziś można go zobaczyć jeszcze m.in. w Bibicach, Zielonkach czy Tomaszowicach pod Krakowem.

W Hiszpanii Niedziela Palmowa rozpoczyna Semana Santa - jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń religijnych na świecie. Procesja La Borriquita, przedstawia scenę wjazdu Jezusa na oślicy i odbywa się m.in. w Sewilli czy Walencji. W Benetússer pod Walencją figura Chrystusa jest przewożona na żywym ośle, a uczestnicy niosą wybielane palmy przygotowywane tradycyjną techniką w Elche; pierwsze wzmianki o tej praktyce pochodzą z końca XIV wieku. Ulice wypełniają bractwa pokutne w historycznych strojach, orkiestry bębniarskie oraz ogromne platformy z rzeźbami scen pasyjnych.

Jeszcze bardziej nieoczywiste zwyczaje spotkamy poza Europą. Na Filipinach wierni przygotowują misternie plecione palmy zwane palaspas, formowane w krzyże, gołębie lub spirale. Po poświęceniu trafiają do domów jako znak ochrony i pomyślności. W Etiopii obchodzone jest święto Hosanna - procesje odbywają się w białych szatach liturgicznych przy śpiewach i modlitwach, stanowiąc początek najważniejszego tygodnia roku kościelnego.

W Grecji natomiast Niedziela Palmowa stanowi jedyny dzień Wielkiego Postu, w którym dopuszczone jest spożywanie ryb. Tradycja ta sięga starożytności i nawiązuje do symboliki ryby jako jednego z pierwszych znaków chrześcijaństwa.

W Finlandii dzieci przebierają się za tzw. wielkanocne czarownice i odwiedzają domy, wręczając gałązki wierzby w zamian za słodycze - zwyczaj przypominający kolędowanie lub halloweenowe "cukierek albo psikus". Na Łotwie Niedziela Palmowa nosi nazwę Niedzieli Wierzbowej, a symboliczne uderzenie gałązką o poranku ma przynieść zdrowie i siłę na cały rok.

