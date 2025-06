27 czerwca wypada ważne święto. Obecne w kalendarzu Kościoła od wielu lat

27 czerwca. Co to za święto i skąd się wzięło?

Już w starożytności chrześcijańscy pisarze, nawiązując do przebitego na krzyżu Serca Chrystusa pisali, że z wody, która wypłynęła z przebitego boku zrodził się sakrament chrztu , a z krwi - Eucharystia .

Początków kultu Serca Jezusa można się dopatrywać w średniowieczu. W różnych miejscach zaczęło się wtedy pojawiać nabożeństwo do Serca Jezusowego.

Jezus miał przemawiać do niej wielokrotnie, a podczas ostatniego objawienia w piątek 10 czerwca 1675 r. po oktawie Bożego Ciała mówił: "Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję".