25 lipca warto wybrać się na mszę. Po niej wyjątkowe błogosławieństwo

Święty Krzysztof to jeden z najbardziej rozpoznawalnych świętych chrześcijaństwa. 25 lipca Kościół katolicki obchodzi jego wspomnienie liturgiczne. Kim był, dlaczego to właśnie on został patronem kierowców i jak wygląda dziś kult św. Krzysztofa?