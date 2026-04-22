Trzy lata po śmierci św. Wojciecha, w 1000 roku, jego grób stał się miejscem spotkania władców Europy, które na trwałe wpisało Polskę w struktury zachodniego chrześcijaństwa.

Średniowieczna tradycja przypisuje św. Wojciechowi także kilka niezwykłych wydarzeń. Według jednej z legend podczas wyprawy misyjnej na ziemiach pruskich miał uderzyć pastorałem w ziemię, z której wytrysnęło źródło wody wykorzystywane następnie do chrztów pierwszych wiernych.

Kim był i co zrobił św. Wojciech?

Wojciech Sławnikowic - znany na dworach cesarskich jako Adalbert z Pragi - urodził się około 956 roku w Libicach nad Cidliną, w jednej z najpotężniejszych rodzin Europy Środkowej, spokrewnionej z dynastią saską.

Jako dziecko zapadł na ciężką chorobę, po której rodzice - zgodnie z ówczesnym zwyczajem - ślubowali oddać go na służbę Kościołowi, jeśli przeżyje. Trafił do szkoły katedralnej w Magdeburgu, utworzonej przez cesarza Ottona I jako centrum chrystianizacji Słowian zachodnich. Tam przyjął imię Adalbert na cześć arcybiskupa Magdeburga, jednego z najważniejszych intelektualistów Cesarstwa.

Już w 983 roku, mając niespełna 30 lat, objął urząd biskupa Pragi i rozpoczął reformy uderzające w interesy możnych - walczył z handlem niewolnikami oraz symonią, czyli kupowaniem stanowisk kościelnych. Opór elit był natychmiastowy. Źródła z epoki, w tym "Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita altera" ("Żywot drugi św. Wojciecha") autorstwa Brunona z Kwerfurtu, napisany ok. 1004 roku, potwierdzają narastający konflikt między biskupem a czeską arystokracją, który zakończył się opuszczeniem przez niego Pragi.

Pobyt św. Wojciecha w Polsce na dworze Bolesława Chrobrego miał również wymiar polityczny. Wyprawa misyjna na Prusy w 997 roku wpisywała się bowiem w proces budowania międzynarodowej pozycji państwa Piastów. Śmierć Wojciecha 23 kwietnia 997 roku podczas tej misji została niemal natychmiast uznana za męczeństwo.

Św. Wojciech. Jeden z trzech głównych patronów Polski

Św. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski. Patronuje również Czechom, Węgrom oraz historycznym ziemiom pruskim, a jego kult objął m.in. archidiecezję gnieźnieńską, gdańską, diecezję warmińską, elbląską oraz koszalińsko‑kołobrzeską. O tym, jak silny był jego kult, świadczy fakt, że już kilka lat po kanonizacji w 999 roku św. Wojciech uznawany był za patrona wspólnot chrześcijańskich w różnych częściach Europy.

Analizy historyczne dotyczące funkcjonowania patronatu św. Wojciecha w przestrzeni sakralnej prowadzone przez Wiesławę Rynkiewicz‑Domino w pracy "Kult św. Wojciecha w sztuce pogranicza Prus Królewskich i Prus Książęcych" ("Studia Elbląskie", 2001) wykazały, że już od XIII wieku jego imię nadawano świątyniom, ołtarzom oraz kaplicom na terenach północno‑wschodniej Europy.

Patronat nad katedrą sambijską w Królewcu oraz licznymi kościołami Warmii i Pomezanii pokazuje, jak postać praskiego biskupa wrosła w lokalną tożsamość religijną oraz polityczną regionu.

Badania prowadzone w ramach programu "Adalbertus" pod kierunkiem prof. Przemysława Urbańczyka pokazują, że już w XI wieku św. Wojciecha czczono jako patrona misji chrystianizacyjnych. Szczególną rolę odgrywał na terenach pogranicza kulturowego. Analizy nad strukturą osadnictwa oraz siecią sakralną regionu wykazały związek jego kultu z terenami kontaktu między Słowianami i ludami bałtyckimi, co nadało patronatowi wymiar mediacyjny oraz integracyjny w skali całej Europy Środkowej.

Atrybutem św. Wojciecha pozostaje włócznia lub wiosło. W sztuce średniowiecznej był to znak poniesionego męczeństwa (łac. testimonium fidei). Badania nad przedstawieniami świętego wskazują, że już w XVII wieku utrwalił się schemat jego wizerunku jako patrona wspólnot lokalnych oraz współpatrona katedr i diecezji na terenach dawnych Prus, co stanowi rzadki przypadek przejścia symbolu śmierci w znak opieki nad całymi regionami.

23 kwietnia. "Chrzest polityczny" Polski

23 kwietnia 997 roku św. Wojciech zginął podczas misji chrystianizacyjnej na ziemiach pruskich - plemion bałtyckich zamieszkujących tereny na wschód od dolnej Wisły. Źródła hagiograficzne powstałe bezpośrednio po jego śmierci relacjonują ostatnią próbę powrotu misjonarzy na teren świętego dla Prusów gaju.

Rankiem odprawiono mszę, po której grupa została otoczona przez miejscową ludność. Atak był gwałtowny i zakończył się śmiercią misjonarza od ran zadanych włóczniami. Z przekazów wynika, że po jego śmierci potraktowano ciało w sposób mający odstraszyć kolejnych przybyszów.

Relacje świadków wskazują, że wraz z biskupem przebywali Radzim‑Gaudenty oraz prezbiter Bogusza‑Benedykt. Towarzysze przeżyli napad, spodziewano się bowiem uzyskania okupu za ciało zamordowanego misjonarza. I rzeczywiście - książę Bolesław Chrobry nakazał wykupić zwłoki duchownego. Źródła średniowieczne oraz późniejsza tradycja historiograficzna podają jednoznacznie: zapłacono tyle złota, ile ważyło ciało Wojciecha. Jesienią 997 roku szczątki sprowadzono do Gniezna i złożono w świątyni wzniesionej jeszcze za panowania Mieszka I.

Ten gest miał wymiar religijny i polityczny zarazem. Złożenie relikwii w Gnieźnie doprowadziło w krótkim czasie do kanonizacji Wojciecha przez papieża Sylwestra II w 999 roku. Już rok później, w marcu 1000, jego grób odwiedził cesarz Otton III podczas zjazdu gnieźnieńskiego.

Spotkanie z Bolesławem Chrobrym zakończyło się uznaniem odrębnej organizacji kościelnej na ziemiach polskich oraz symbolicznym potwierdzeniem miejsca państwa Piastów w strukturze zachodniego chrześcijaństwa. Przez historyków ten moment jest uznawany za prawdziwy "chrzest polityczny" Polski. Męczeńska śmierć misjonarza stała się więc jednym z fundamentów politycznej integracji Polski z Europą łacińską

23 kwietnia - wspomnienie św. Wojciecha. Jak wyglądają obchody w Gnieźnie?

Liturgiczne wspomnienie św. Wojciecha przypada w czwartek, 23 kwietnia, jednak największe uroczystości - zgodnie z wieloletnią tradycją Kościoła w Polsce - zostały przeniesione na weekend 25-26 kwietnia. Centralne obchody odbywają się w Gnieźnie, czyli miejscu złożenia relikwii misjonarza już w 997 roku. Tegoroczne świętowanie rozpoczyna się uroczystą mszą świętą w intencji miasta. Kulminacją będą uroczystości odpustowe w bazylice prymasowskiej oraz na Wzgórzu Lecha.

W sobotę, 25 kwietnia o godz. 14:30, w katedrze odbędzie się liturgia z udziałem młodzieży oraz misjonarzy. Wieczorem ulicami Gniezna przejdzie tradycyjna procesja z relikwiami świętego do kościoła św. Michała Archanioła.

Następnego dnia rano procesja powrotna wyruszy ponownie na Wzgórze Lecha, a o godz. 10:00 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem zaproszonych hierarchów, w tym kardynała Ladislava Nemeta.

Organizatorzy spodziewają się obecności kilkudziesięciu biskupów oraz setek wiernych z Polski i zagranicy. Towarzyszyć im będzie także delegacja misjonarzy, która otrzyma krzyże misyjne przed wyjazdem na placówki na całym świecie.

Jarmark św. Wojciecha i "Imieniny Gniezna"

Religijny wymiar uroczystości przenika się z wydarzeniami miejskimi. "Imieniny Gniezna" - organizowane corocznie wokół daty wspomnienia patrona - potrwają od 23 do 26 kwietnia. Najbardziej rozpoznawalnym elementem obchodów jest Jarmark Świętego Wojciecha, jedno z najstarszych wydarzeń plenerowych w Polsce, które w 2026 roku zgromadzi około 200 wystawców.

Na ulicach Chrobrego, Sienkiewicza oraz Mickiewicza pojawią się rzemieślnicy, artyści ludowi i producenci regionalnej żywności. Przestrzeń handlowa zostanie podzielona na strefy tematyczne obejmujące rękodzieło, ofertę dla rodzin oraz kuchnię regionalną.

Obchody przybierają coraz bardziej międzynarodowy charakter. W grudniu 2025 roku dominikanie we Wrocławiu zainaugurowali działalność Międzynarodowego Centrum św. Wojciecha, instytucji mającej umacniać chrześcijańską tożsamość Europy i przypominać o roli biskupa‑męczennika jako patrona jedności kontynentu.

Podczas inauguracji do dominikańskiego kościoła pw. św. Wojciecha wprowadzono relikwie świętego przekazane przez kardynała Dominika Dukę - prymasa Czech. Centrum przygotowuje wspólnoty na nadchodzące rocznice związane z jego życiem: 1070. rocznicę urodzin w 2026 roku oraz jubileusz męczeńskiej śmierci przypadający w 2027 roku.

Zandberg w "Graffiti": Morawiecki chyba nie ma odwagi pójść na swoje Polsat News