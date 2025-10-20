22 października to ważny dzień dla katolików. Szczególnie w Polsce

22 października Kościół na całym świecie wspomina św. Jana Pawła II - papieża, którego pontyfikat trwał niemal trzy dekady i naznaczył życie milionów wiernych. Data ta nie jest przypadkowa, właśnie tego dnia w 1978 roku odbyła się uroczysta inauguracja jego pontyfikatu na Placu św. Piotra.

W pamięci wierzących pozostaje jego pierwsze, prorocze wezwanie: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!" - słowa, które do dziś brzmią jak duchowy testament i zaproszenie do odwagi w wierze.

Jan Paweł II. Papież, który zmienił oblicze Kościoła

Jan Paweł II był nie tylko następcą św. Piotra, ale przede wszystkim duchowym ojcem całego pokolenia wierzących. Dorastał w Polsce naznaczonej wojną i okupacją, gdzie codzienne życie pełne było cierpienia, strachu i walki o godność człowieka.

Te doświadczenia ukształtowały jego wrażliwość i głęboką wiarę, które uczyniły go papieżem stawiającym w centrum godność człowieka i moc Ewangelii. Od pierwszych chwil pontyfikatu pociągał autentycznością, jako człowiek modlitwy, pielgrzym i świadek nadziei.

Był papieżem obecnym - na placach miast, w najuboższych dzielnicach świata, wśród chorych i cierpiących i wszędzie powtarzał, że przyszłość należy do tych, którzy zaufają Chrystusowi.

Trzy filary dziedzictwa Jana Pawła II

Obrona godności osoby ludzkiej

Papież często powtarzał, że Kościół nie jest celem samym w sobie, ale drogą razem z człowiekiem i dla człowieka. W czasach, gdy często zapominano o wartości człowieka, papież podkreślał, że prawdziwa wolność rodzi się w prawdzie i miłości.

Jego encykliki, szczególnie Redemptor hominis i Evangelium vitae, są nie tylko dokumentami, lecz mocnym świadectwem troski o życie - od poczęcia aż po naturalną śmierć.

W jego słowach i działaniach zawsze można odnaleźć głęboką troskę o człowieka, niezależnie od jego losu czy miejsca w świecie.

2. Świadectwo wiary i cierpienia

Pontyfikat Jana Pawła II nie był pozbawiony trudnych doświadczeń. Zamach na placu św. Piotra, choroba Parkinsona czy ostatnie miesiące życia ukazywały jego niezłomną wiarę. Papież uczył, że cierpienie można przemienić w katechezę życia, a krzyż w znak nadziei. Jego postawa przypomina, że wierność Chrystusowi nie polega na unikaniu trudności, lecz na przyjmowaniu ich z miłością i zaufaniem.

3. Wezwanie do świętości i jedności

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że świętość jest powołaniem każdego człowieka, nie tylko wybranych. Poprzez beatyfikacje i kanonizacje pokazywał, że święci nie są odległą historią - to żywi świadkowie, którzy inspirują nas do codziennego naśladowania Chrystusa. Papież wierzył, że świat potrzebuje nie murów, lecz mostów, dlatego podejmował dialog z innymi wyznaniami i religiami, aby razem szukać dróg pokoju.

22 października. Modlitwa do Jana Pawła II

W liturgii wspomnienia św. Jana Pawła II prosimy Boga, abyśmy umocnieni jego przykładem i wstawiennictwem, potrafili żyć wiarą na co dzień. Wielu wiernych sięga też po modlitwy, które powstały po jego kanonizacji.

Tak możemy modlić się za wstawiennictwem Papieża Polaka:

"Święty Janie Pawle II, który odznaczyłeś się wielką miłością Boga i ludzi, ufny w moc Twojego wstawiennictwa proszę Cię: Bądź przed tronem bogatego w miłość i miłosierdzie Ojca Niebieskiego moim orędownikiem w sprawie, którą Ci przedkładam. Uproś mi także dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości, abym za Twoim przykładem codziennie wzrastał w świętości i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i Człowiek. Amen".

Niech jego życie i modlitwa pozostaną dla nas źródłem odwagi i światła nadziei w czasach niepewności. Św. Janie Pawle II - módl się za nami!

