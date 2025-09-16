Żyjemy w czasach, gdy słowo "pokój" brzmi jednocześnie banalnie i dramatycznie. Z jednej strony łatwo je wypowiedzieć w hasłach czy napisać na plakatach. Z drugiej - wystarczy spojrzeć na codzienne wiadomości, by zobaczyć, jak kruche jest bezpieczeństwo i jak szybko rozprzestrzenia się chaos.

Międzynarodowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez ONZ na dzień 21 września, przypomina, że pokój nie jest abstrakcją. To konkretna potrzeba każdego człowieka. Ale jak go osiągnąć, skoro wciąż wybuchają nowe konflikty?

Politycy mówią o traktatach, dyplomaci o negocjacjach, armie o "utrzymaniu równowagi sił". Jednak zwykły człowiek często pozostaje bezradny. I właśnie tutaj zaczyna się miejsce na coś, co świat uznałby za "niemierzalne": na modlitwę.

Historia zna wiele przykładów, gdy modlitwa stawała się początkiem wielkich przemian. Ludzie z różańcem w ręku bronili się przed strachem, ale też uczyli się przebaczać. Modlitwa nie jest ucieczką, ale najgłębszym aktem odwagi: przyznaniem, że potrzebuję Boga.

21 września. Jak modlić się o pokój?

Nie ma jednej recepty. Jedni odmawiają różaniec, inni powtarzają krótką modlitwę św. Franciszka: "Uczyń mnie narzędziem Twego pokoju". Ktoś inny zatrzymuje się w ciszy i po prostu mówi: "Panie, zmiłuj się nad nami". Ważne jest nie tyle to, jak brzmią słowa, ale to, by były szczere.

Możesz modlić się rano, w autobusie, w drodze do pracy, jednym zdaniem: "Daj pokój w moim sercu i w tym świecie". Możesz ofiarować modlitwę za konkretne miejsce dotknięte wojną.

Czasem wydaje się, że o pokoju muszą decydować wielcy tego świata. To prawda, ale od nich często zależy tylko rozejm czy traktat, a prawdziwy pokój rodzi się w miejscach zwyczajnych. W domu, w pracy, na ulicy. Wybierając pojednanie zamiast kłótni, wyciągniętą rękę zamiast oskarżenia, ciszę zamiast krzyku sprawiasz, że pokój nie jest teorią.

Międzynarodowy Dzień Pokoju to dobra okazja, by się zatrzymać i sprawdzić, gdzie w moim życiu brakuje zgody. Może w rodzinie, z którą dawno nie rozmawiam? Może w relacji z sąsiadem, którego codziennie mijam i nawet nie mówię "dzień dobry"? A może w moim własnym sercu, gdzie wciąż pielęgnuję żal? Pokój światowy nie zacznie się bez tych małych kroków - bez pojednania ze sobą i z drugim człowiekiem.

Modlitwa o pokój św. Jana Pawła II

Jedną z najczęściej odmawianych w Polsce modlitw o pokój jest ta, którą zostawił nam św. Jan Paweł II. Brzmi ona następująco:

"Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny - złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny - kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna na Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu - bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen"

Modlitwa i działanie

Modlitwa o pokój nie zwalnia z działania. Przeciwnie. Jeśli modlę się o pokój, a potem w internecie wylewam hejt, coś tu nie gra. Jeśli proszę Boga o zgodę, a nie potrafię podać ręki bliźniemu - modlitwa zostaje tylko w ustach, a nie w sercu.

Dlatego Międzynarodowy Dzień Pokoju nie kończy się na pacierzu. To także wezwanie, by być narzędziem pokoju tam, gdzie jestem. Pomoc potrzebującym, wsparcie skrzywdzonym, pojednanie z bliskimi - to wszystko są formy tej samej modlitwy. Bo pokój to nie idea, ale styl życia.

21 września przypomina nam, że o pokój trzeba walczyć nie mieczem, lecz modlitwą i gestem. To nie jest wybór jednorazowy - to decyzja podejmowana każdego dnia. Czy odpowiem gniewem, czy spróbuję przebaczyć? Czy zamknę serce, czy otworzę je na drugiego człowieka?

Międzynarodowy Dzień Pokoju to okazja, by odkryć, że każdy z nas może stać się pewnego rodzaju żywą "modlitwą o pokój". Bo świat zaczyna się zmieniać wtedy, gdy zmienia się serce. A w niespokojnym świecie właśnie to jest najważniejsze - by ktoś odważył się powiedzieć: niech się zacznie ode mnie.

Zabrze wybrało prezydenta w przyspieszonych wyborach. Trela w ''Graffiti'': Dwoje kandydatów z ''dobrego obozu''. Lepszy wygrał Polsat News Polsat News