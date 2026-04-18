III niedziela Wielkanocy przypada na 19 kwietnia. Dzień ten w kalendarzu Kościoła katolickiego zarezerwowany jest także na wspomnienie św. Ekspedyta - patrona jedenastej godziny. Jego życiorys jest pełen legend, a samo imię nie do końca pewne. W Polsce znany jest również jako Wierzyn.

19 kwietnia. Kim był św. Ekspedyt?

Św. Ekspedyt żył w III wieku n.e. Był rzymskim legionistą, który stacjonował na terenie dzisiejszej Turcji. Jego nawrócenie związane jest z legendą o kruku, którego do dziś można znaleźć w wielu przedstawieniach świętego.

Ponoć w chwili, gdy Ekspedyt zdecydował się przyjąć chrzest, szatan pod postacią kruka krążył nad nim, wykrzykując "cras", co po łacinie oznacza "jutro'. Ekspedyt jednak zmiażdżył łeb ptaka, wołając "hodie", co oznacza "dzisiaj". Chrzest miał następnie przyjąć w Armenii.

Po objęciu władzy przez cesarza Dioklecjana rozpoczęły się mocne prześladowania chrześcijan. Cesarz nakazał wszystkim legionistom, aby składali ofiary pogańskim bogom i niszczyli chrześcijańskie miejsca kultu. Św.

Ekspedyt wraz z pięcioma towarzyszami: Ermogenem, Kajusem, Aristonikusem, Rufusem i Galatusem odmówił tego obowiązku, za co został skazany na śmierć. W 303 roku św. Ekspedyt egzekucja została wykonana.

Kult św. Ekspedyta

Kult św. Ekspedyta rozpoczął się już w średniowieczu w Turynie. Następnie rozprzestrzenił się na Francję. Wczesne wzmianki o świętym pochodzą z V wieku. W XVII jego kult ponownie się ożywił szczególnie w Niemczech i na Sycylii.

Do dziś jest żywo wyznawany w Rzymie, Brazylii, Argentynie, Chile i na Filipinach. Na wyspie Reunion jego przydrożne kapliczki są zawsze malowane na czerwony kolor. Jego osobę wiąże się z boginią Kali, co jest wyrazem charakterystycznego dla tej wyspy synkretyzmu religijnego. Mocny kult św. Ekspedyta rozwinął się również w Sao Paulo w Brazylii. Tam tysiące katolików uczestniczy w mszach z okazji jego święta.

W Polsce natomiast znajduje się kościół z ołtarzem św. Ekspedyta - to świątynia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

Św. Ekspedyt - patron jedenastej godziny

Św. Ekspedyt jest znany jako patron jedenastej godziny. Co to oznacza? Jedenasta godzina jest symbolem ostatniej godziny życia. To właśnie do św. Ekspedyta modli się w chwilach ostatecznych, w sprawach pilnych, które nie mogą być odłożone na później.

Często jest także uznawany za patrona czasu, ale i kupców, żeglarzy i studentów. Do św. Ekspedyta często modlą się studenci przed ważnymi egzaminami.

Niegdyś wierzono, że wstawiennictwo św. Ekspedyta przynosi niemal natychmiastowy skutek. Z tego powodu w 1905 roku papież Pius X usunął jego imię z oficjalnej listy męczenników, aby zapobiec przypisywaniu modlitwom do świętego magicznych właściwości.

Św. Ekspedyt najczęściej przedstawiany jest jako młody żołnierz w stroju centuriona. W ręku trzyma zegar lub palmę męczeńską oraz krzyż z napisem "hodie". Stopą miażdży kruka z napisem "cras", co ma przestrzec wiernych przed odkładaniem spraw dotyczących zbawienia na później.

Czarzasty w ''Graffiti'' o działaniach Trumpa w Iranie: Mam gorzką satysfakcję, bo miałem rację Polsat News Polsat News