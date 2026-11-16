18 listopada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. Zbliża się ważny jubileusz

Anna Czowalla

Anna Czowalla

Zanim Karolina Kózkówna stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich błogosławionych, uczyła dzieci, odwiedzała chorych i pomagała prowadzić wiejską bibliotekę. 18 listopada Kościół wspomina nastolatkę, której biografia nie kończy się na opisie tragicznych wydarzeń z 1914 roku. W 2027 roku przypadnie 40 rocznica jej beatyfikacji.

Wnętrze kościoła
Kościół wspomina bł. Karolinę Kózkównę 18 listopadaANDRZEJ ZBRANIECKIEast News

Spis treści:

  1. 18 listopada 2026. Wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny
  2. Kim była błogosławiona Karolina Kózkówna?
  3. Dlaczego Karolina Kózkówna została błogosławioną?
  4. W 2027 roku przypada 40. rocznica beatyfikacji Karoliny Kózkówny

Tegoroczne wspomnienie rozpoczyna bezpośredni okres przygotowań do jubileuszu. W Wał-Rudzie i pobliskiej Zabawie odbędą się tradycyjne modlitwy, a informacje zgromadzone przez sanktuarium pokazują, że kult błogosławionej rozwinął się również poza Polską. Jej relikwie znajdują się dziś w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej.

18 listopada 2026. Wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny

W środę 18 listopada 2026 roku Kościół katolicki obchodzi wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Data nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1914 roku zginęła 16-letnia mieszkanka Wał-Rudy, której kult trwale wpisał się w religijną mapę diecezji tarnowskiej. Centralnymi miejscami obchodów są jej rodzinna miejscowość oraz pobliska Zabawa, gdzie znajduje się sanktuarium błogosławionej.

Każdego 18. dnia miesiąca pielgrzymi spotykają się o godz. 15 przy domu rodzinnym Karoliny w Wał-Rudzie, a następnie przechodzą Drogą Krzyżową wytyczoną trasą jej ostatniej wędrówki. Modlitwa przenosi się później do sanktuarium w Zabawie.

W stałym programie znajdują się uwielbienie o godz. 17.30, msza święta o godz. 18 oraz modlitwa o uzdrowienie o godz. 19. Przed wyjazdem na obchody 18 listopada warto jednak sprawdzić komunikaty sanktuarium, ponieważ program uroczystości rocznicowych może zostać rozszerzony.

Tegoroczne wspomnienie otwiera zarazem bezpośredni okres przygotowań do 40-lecia beatyfikacji Karoliny Kózkówny. Jubileusz przypadnie 10 czerwca 2027 roku, dokładnie cztery dekady po mszy w Tarnowie, podczas której Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną.

Kim była błogosławiona Karolina Kózkówna?

Błogosławiona Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 roku w Wał-Rudzie pod Tarnowem, jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Rodzina utrzymywała się z gospodarstwa, toteż Karolina od najmłodszych lat pracowała na roli, zajmowała się rodzeństwem i pomagała w domu.

Mimo licznych obowiązków ukończyła szkołę z bardzo dobrymi wynikami, a później trzy razy w tygodniu uczęszczała na tzw. naukę dopełniającą. Rodzinną chatę nazywano "kościółkiem", ponieważ sąsiedzi spotykali się tam na modlitwie, czytaniu Pisma Świętego i prasy religijnej.

Karolina była również zaangażowana w życie lokalnej społeczności. Pomagała wujowi Franciszkowi Borzęckiemu prowadzić świetlicę i niewielką bibliotekę, z których korzystali zarówno młodzież, jak i dorośli. Nie ograniczano się tam do rozmów religijnych. Czytano książki, śpiewano pieśni patriotyczne i deklamowano utwory polskich wieszczów, co w znajdującej się pod zaborem austriackim Galicji miało także wymiar społeczny i narodowy. Karolina uczyła młodsze dzieci, odwiedzała chorych oraz osoby starsze, czytała im prasę, a w razie potrzeby pomagała przygotować się do przyjęcia wiatyku.

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Należała do Apostolstwa Modlitwy, Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Była również zaangażowanie w ruch trzeźwościowy, który na przełomie XIX i XX wieku miał przeciwdziałać jednemu z poważniejszych problemów społecznych galicyjskiej wsi.

Karolina Kózkówna zginęła 18 listopada 1914 roku, w pierwszych miesiącach I wojny światowej, mając 16 lat. Została uprowadzona i zamordowana przez rosyjskiego żołnierza. 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie beatyfikował ją Jan Paweł II, wskazując jej historię jako świadectwo godności człowieka. Dziś błogosławiona Karolina jest patronką m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.

Dlaczego Karolina Kózkówna została błogosławioną?

Podstawą beatyfikacji Karoliny Kózkówny było uznanie jej śmierci za męczeństwo. Kościół odczytał jej postawę jako świadectwo wierności wierze i własnemu sumieniu w chwili bezpośredniego zagrożenia. W procesie analizowano nie tylko przebieg tragicznych wydarzeń, lecz także wcześniejsze życie Karoliny, zeznania świadków oraz rozwijającą się opinię o jej świętości. Ze względu na to, że została uznana za męczennicę, do beatyfikacji nie trzeba było przedstawiać cudu przypisywanego jej wstawiennictwu.

Uroczystość odbyła się 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie, podczas trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Papież ukazał historię Karoliny w świetle ośmiu błogosławieństw. Mówił o "prostej, wiejskiej dziewczynie", nad którą zatrzymał się "ognisty język Ducha Prawdy", i przywołał słowa św. Pawła o Bogu wybierającym to, co w oczach świata słabe.

Przedmiotem czci jest świadoma i odważna postawa Karoliny, nie zaś sama doznana przez nią przemoc.

Karolina Kózkówna nadal nosi tytuł błogosławionej, nie świętej. Beatyfikacja zezwala na jej publiczny kult w określonych wspólnotach, natomiast kanonizacja oznaczałaby wpisanie jej do grona świętych czczonych w całym Kościele. Na tym etapie konieczne byłoby co do zasady uznanie cudu, który wydarzył się po beatyfikacji za jej wstawiennictwem i został szczegółowo przebadany przez komisje medyczne oraz teologiczne.

W 2027 roku przypada 40. rocznica beatyfikacji Karoliny Kózkówny

Przygotowania do 40. rocznicy beatyfikacji Karoliny Kózkówny, przypadającej 10 czerwca 2027 roku, już się rozpoczęły. Jednym z ich wyraźnych znaków jest opublikowana przez sanktuarium w Zabawie mapa miejsc, w których przechowywane są relikwie błogosławionej. Obejmuje ona parafie, kaplice, szkoły i wspólnoty w Polsce, a także ośrodki na Filipinach, w Kazachstanie, Czadzie, Kongu, Stanach Zjednoczonych oraz kilku krajach Europy. Wykaz nadal jest uzupełniany, nie stanowi więc zamkniętej listy.

Relikwie pierwszego stopnia, zawierające cząstkę kości ręki pobraną przez komisję diecezjalną w 1987 roku, mogą otrzymać parafie i wspólnoty po uzyskaniu zgody biskupa tarnowskiego. W sierpniu 2026 roku przekazano je m.in. parafii św. Andrzeja Apostoła w Polnej. Każdemu relikwiarzowi towarzyszy certyfikat potwierdzający autentyczność.

Jesienią 2026 roku sanktuarium rozpoczęło także program wydarzeń poprzedzających jubileusz. Znalazły się w nim spotkanie chórów i orkiestr oraz rekolekcje kapłańskie połączone z odwiedzeniem miejsc związanych z życiem Karoliny.

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