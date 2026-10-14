Spis treści: Światowy Dzień Żywności również wypada 16 października Jak nauczanie Jana Pawła II łączy oba te święta?

Dzień Papieża Jana Pawła II obchodzony 16 października to święto ustanowione przez Sejm RP 27 lipca 2005 r. jako hołd dla autorytetu Jana Pawła II. W tym miesiącu wierni obchodzili również Dzień Papieski przypadający na niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na papieża.

16 października nie jest przypadkowy. Tego dnia 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Stało się to dokładnie trzeciego dnia konklawe około godziny 17:15, podczas ósmego głosowania.

O godzinie 18:45 kardynał Pericle Felici wygłosił z balkonu Bazyliki św. Piotra słynną formułę, ogłaszając światu nowego następcę św. Piotra. Jan Paweł II przełamał dotychczasową tradycję i zamiast tylko milcząco pobłogosławić tłum, wygłosił przemówienie. To wtedy padły legendarne słowa o tym, że kardynałowie wezwali nowego biskupa Rzymu "z dalekiego kraju", oraz prośba: "Jeżeli się pomylę, to mnie poprawcie" (wypowiedziana po włosku z lekkim akcentem).

Karol Wojtyła był pierwszym papieżem spoza Włoch od 455 lat (od czasów Hadriana VI w 1523 roku) oraz pierwszym w historii papieżem Słowianinem. Miał wtedy 58 lat.

Światowy Dzień Żywności również wypada 16 października

16 października na całym świecie obchodzimy również Światowy Dzień Żywności, ustanowiony w 1979 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wydarzenie to stanowi wyraz troski o jedno z najbardziej podstawowych praw każdego człowieka - prawo do dostępu do bezpiecznej i przystępnej cenowo żywności.

Obchody mają na celu zwiększenie świadomości na temat wyzwań, z jakimi mierzy się współczesny świat, w tym problemu głodu dotykającego ok. 645 milionów ludzi, niedożywienia, marnowania jedzenia oraz tego, że niemal 2,7 miliarda osób nie może pozwolić sobie na zdrową dietę.

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem "Innowacje w żywieniu dla przyszłości" ("Innovate today. Nourish tomorrow"), które wzywa do wykorzystania m.in. AI oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia powszechnego dostępu do zdrowego jedzenia.

Jak nauczanie Jana Pawła II łączy oba te święta?

Nauczanie Jana Pawła II stanowi pomost łączący rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową ze Światowym Dniem Żywności. Choć jedno święto dotyczy dziedzictwa papieża, a drugie problemu bezpieczeństwa żywnościowego, w centrum obu znajduje się godność człowieka oraz troska o jego życie zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym.

Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że dostęp do pożywienia jest podstawowym prawem każdego człowieka, wynikającym z jego przyrodzonej godności. Wskazywał, że świat produkuje wystarczająco dużo żywności, by wyżywić wszystkich, a problem głodu nie wynika z braków natury, lecz z niesprawiedliwego podziału dóbr i braku solidarności. W swoich encyklikach papież ostrzegał przed skrajnym konsumpcjonizmem i "kulturą odrzucenia".

W wymiarze czysto religijnym papież przypominał, że modlitwa "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" nakłada na wierzących obowiązek dbania o to, by nikomu tego chleba nie zabrakło.

W efekcie 16 października staje się wspólnym świętem ku pamięci o Janie Pawle II oraz wprowadzaniu w życie jego apelów o wrażliwość, podział dóbr i życzliwe dostrzeganie drugiego człowieka.



