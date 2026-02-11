Spis treści: Kim byli Cyryl i Metody? Dlaczego Kościół wspomina ich 14 lutego? Co zrobili dla Słowian? Inkulturacja, która budziła kontrowersje Metody po śmierci Cyryla: kontynuacja i trudności Patroni Europy - Cyryl i Metody

Święci bracia pochodzili z Tesalonik, miasta, w którym przenikały się różne kultury i języki. Ten kontekst okazał się świetnym przygotowaniem do ich późniejszej misji.

Kim byli Cyryl i Metody?

Święty Cyryl (wcześniej Konstanty) urodził się w 826 roku. Po studiach w Konstantynopolu pracował m.in. jako bibliotekarz przy świątyni Hagia Sophia, a potem związał się z działalnością naukową i dydaktyczną.

Ze względu na wiedzę i sposób myślenia nazywano go Filozofem. Pod koniec życia wstąpił do klasztoru w Rzymie i przyjął imię Cyryl. Zmarł 14 lutego 869 roku.

Święty Metody (prawdopodobnie wcześniej Michał) urodził się około 815 roku. Zanim został mnichem, pełnił ważne funkcje urzędnicze (był archontem, czyli zarządcą prowincji). Około 840 roku wybrał jednak drogę życia zakonnego i z czasem został przełożonym klasztoru.

Misja braci była prowadzona w realiach, gdzie ścierały się wpływy Wschodu i Zachodu, a oni próbowali budować porozumienie i stabilny fundament dla młodych wspólnot.

W ikonografii bracia są zwykle przedstawiani jako biskup i mnich albo w szatach biskupich, często z księgą, krzyżem lub zwojem pisma. Cyryl bywa ukazywany w długim płaszczu uczonego, Metody - jako pasterz Kościoła.

Cyryl i Metody - patroni Europy. ZOFIA BAZAK East News

Dlaczego Kościół wspomina ich 14 lutego?

Data nie jest przypadkowa - 14 lutego to dzień śmierci Cyryla. W tradycji Kościoła bardzo często właśnie dzień odejścia świętego staje się dniem liturgicznego wspomnienia: jako "narodziny dla Nieba" i dopełnienie drogi powołania.

Czy trzeba iść do kościoła 14 lutego? Nie jest to święto nakazane i o ile nie wypada w niedzielę, to uczestnictwo w mszy świętej jest dobrowolne.

Warto też wiedzieć, że w różnych miejscach i tradycjach wspomnienia Cyryla i Metodego pojawiały się w innych terminach (wspominano ich m.in. w marcu, lipcu, a w Kościele Wschodnim funkcjonuje także termin majowy).

To pokazuje skalę i zasięg ich kultu, szczególnie żywego w chrześcijaństwie wschodnim, ale obecnego również na ziemiach polskich.

Co zrobili dla Słowian?

Cyryl i Metody potrafili mówić o trudnych rzeczach prostymi słowami. Podróżowali, głosili kazania, odnajdywali się w różnych kręgach kulturowych i liturgicznych, pokonując bariery językowe.

1) Liturgia i Pismo Święte w języku słowiańskim

Cyryl tłumaczył teksty biblijne i księgi liturgiczne na język starosłowiański (starocerkiewnosłowiański). Dzięki temu chrześcijaństwo nie brzmiało jak "religia importowana".

2) Opracowanie nowego alfabetu

Do zapisu języka potrzebne było pismo. Bracia opracowali alfabet używany do zapisów liturgicznych - w tradycji źródeł wskazuje się na głagolicę jako pismo związane z ich misją, a późniejszy rozwój pisma doprowadził do ukształtowania cyrylicy, nazwanej od imienia Cyryla. Niezależnie od szczegółów historycznych jedno jest pewne: bez ich pracy trudno wyobrazić sobie rozwój piśmiennictwa i literatury w świecie słowiańskim.

3) Misja: Morawy, Panonia i dalej

Bracia prowadzili misje m.in. wśród Bułgarów oraz na Morawach. Byli posłani do zadań trudnych - tam, gdzie trzeba było wyjaśniać spory, porządkować struktury i budować wspólnoty w niespokojnych politycznie i kościelnie czasach.

Inkulturacja, która budziła kontrowersje

Ich działania są dziś często opisywane jako przykład inkulturacji, czyli głoszenia Ewangelii w sposób zakorzeniony w kulturze i języku danego ludu. Dla części duchowieństwa zachodniego taka metoda budziła sprzeciw: pojawiały się oskarżenia, a nawet prześladowania.

I tu dochodzimy do ważnego wątku: bracia nie "odcinali" się od jedności Kościoła. Gdy zostali wezwani do Rzymu, poszli - a papież przyjął ich życzliwie, dopuszczając ich uczniów do święceń i potwierdzając sens ich pracy.

To ważna lekcja także dzisiaj: twórcze podejście do języka i kultury nie musi prowadzić do konfliktu, jeśli stoi za nim uczciwa troska o przekaz wiary.

Metody po śmierci Cyryla: kontynuacja i trudności

Po śmierci Cyryla Metody kontynuował dzieło jako biskup i arcybiskup (Panonii i Moraw). Jego posługa nie była spokojna: ze względu na obrządek słowiański bywał atakowany, a nawet więziony przez przeciwników.

Mimo tego trwał w misji, składał wyjaśnienia w Rzymie i zabiegał o potwierdzenie swojej działalności. Zmarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 roku.

Co ciekawe, po jego śmierci znaleziono dokumenty, które wskazywały na szeroki zasięg oddziaływania jego pracy. Wspomina się nawet o liście do księcia Wiślan - a odkrycia archeologiczne z IX wieku bywały interpretowane jako przesłanki, że oddziaływanie tej misji mogło sięgać także ziem polskich.

Patroni Europy - Cyryl i Metody

W 1880 roku papież Leon XIII rozszerzył kult obu świętych na cały Kościół powszechny. Z kolei 31 grudnia 1980 roku Jan Paweł II ogłosił Cyryla i Metodego współpatronami Europy (obok św. Benedykta, ogłoszonego patronem przez Pawła VI).

Chodziło o podkreślenie, że Europa oddycha dwoma tradycjami: wschodnią i zachodnią, a ich jedność nie musi oznaczać ujednolicenia.

W 1985 roku Jan Paweł II poświęcił im także encyklikę "Slavorum Apostoli", pokazując ich znaczenie dla kultury, ewangelizacji i dialogu.

Nowa szefowa Polski 2050 chce być wicepremierem w rządzie. Tomczyk w ''Gościu Wydarzeń'': W umowie koalicyjnej się nic nie zmieniło Polsat News Polsat News