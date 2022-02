MSWiA: Szpital na Stadionie Narodowym przyjmie rannych Ukraińców

Kryzys na Ukrainie

– Chcę wszystkim walczącym Ukraińcom złożyć jasną deklarację: wasze żony, wasze dzieci, wasze matki, jeżeli trafią do naszego kraju, znajdą się pod naszą opieką. Polska będzie dla was bezpiecznym drugim domem – zadeklarował Mariusz Kamiński, szef MSWiA. Jak poinformowało kierownictwo resortu, dotychczas do naszego kraju trafiło nawet 200 tys. osób. Rannym mają pomagać medycy ze szpitala na Stadionie Narodowym.

Zdjęcie Mariusz Kamiński, szef MSWiA / Agencja FORUM