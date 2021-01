W trakcie zamieszek na Kapitolu kobieta została postrzelona w klatkę piersiową. Ranna znajduje się w stanie krytycznym - poinformowało CNN.

Jak podaje Fox News, około godziny 21 czasu polskiego ranna kobieta została wywieziona z Kapitolu.

Według doniesień NBC News, ranna kobieta została postrzelona z broni funkcjonariusza służb porządkowych.



CNN podaje, że w starciach z tłumem rannych zostało wielu funkcjonariuszy. Co najmniej jeden z nich został przewieziony do szpitala. Stacja podkreśla, że na miejscu dokonywany jest triaż i do szpitala przewożone są tylko osoby ciężej ranne.

W stolicy Stanów Zjednoczonych trwają ostre zamieszki. Posiedzenie Kongresu Stanów Zjednoczonych zostało przerwane, do środka Kapitolu wtargnęli sympatycy prezydenta Donalda Trumpa, którzy wcześniej otoczyli budynek. Po centrum Waszyngtonu niesie się głos syren. Zwolennicy Donalda Trumpa ścierają się ze służbami porządkowymi. Padły strzały.

