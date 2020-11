Wybory w USA. Zmniejsza się przewaga Donalda Trumpa w Pensylwanii

Prezydent Donald Trump ma w Pensylwanii ok. 120 tys. głosów przewagi nad kandydatem Demokratów Joe Bidenem. Trump po zamknięciu lokali wyborczych w tym stanie przekonywał, że wygrał o 690 tys. głosów. Przewaga kandydata Republikanów topnieje wraz z przeliczaniem głosów oddanych korespondencyjnie, a jego sztab żąda przejrzystości przy liczeniu głosów.

Donald Trump wygrywa w Pensylwanii. Czy utrzyma przewagę?

To - jak informuje PAP - sytuacja "na czwartek rano czasu lokalnego" (czyli po południu czasu polskiego). W Pensylwanii przeliczono ok. 93 proc. głosów. Szacuje się, że do zaraportowania zostało ich już mniej niż milion. Przewaga Trumpa z godziny na godzinę topniała. To dlatego, że spływają głównie rezultaty z głosowania korespondencyjnego, w którym przewagę ma Biden. Demokraci uważają, że to wystarczająco, by sądzić, że wygrają wybory w Pensylwanii.

Doradca prezydenta USA Donalda Trumpa Jason Miller żąda przejrzystości przy liczeniu głosów w Pensylwanii. Zapowiedział w czwartek, że spodziewa się dodatkowych działań prawnych, aby zapewnić transparentność głosów przeliczonych w tym stanie. Wyraził też opinię, że już późnym wieczorem w piątek będzie jasne, że Trump będzie prezydentem na kolejne cztery lata. Sztab Republikanina podał ponadto, że spodziewa się podjęcia dodatkowych kroków prawnych również w Nevadzie.

Po zamknięciu lokali wyborczych w Pensylwanii prezydent Donald Trump twierdził, że jego przewaga w Pensylwanii nad Joe Bidenem wynosi 690 tys. głosów. - To nie jest mała różnica, to będzie w zasadzie niemożliwe, żeby Biden nas dogonił. Wygrywamy w Michigan, widziałem te dane i powiedziałem: wow, to dużo - kontynuował prezydent USA.





Ważą się losy amerykańskich wyborów

Władze Pensylwanii zapewniają, że większość z pozostałych głosów zostanie zliczonych w czwartek. To może pozwolić na przyznanie już w ten dzień wygranej jednemu z dwóch kandydatów. Pensylwania ma 20 głosów elektorskich, a Nevada 6. Według portalu "New York Times" w czwartek po południu czasu polskiego Biden mógł być pewien 253 głosów elektorskich, Trump - 214. Aby zwyciężyć w wyborach prezydenckich, potrzeba 270 głosów elektorskich.