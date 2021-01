Prezydent Donald Trump po raz pierwszy publicznie przyznał, że opuści urząd 20 stycznia. Obiecał uporządkowane przekazanie władzy po tym, jak Kongres potwierdził zwycięstwo Kolegium Elektorów prezydenta elekta Joe Bidena.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /AFP

- Mimo że całkowicie nie zgadzam się z wynikiem wyborów, a fakty to potwierdzają, to jednak 20 stycznia nastąpi uporządkowana zmiana - przekazał Trump w oświadczeniu. Jednocześnie powtórzył oskarżenia, które wysuwał przez ostatnie dwa miesiące. - Zawsze mówiłem, że będziemy kontynuować naszą walkę o to, by liczone były tylko legalne głosy. Chociaż oznacza to koniec najwspanialszej pierwszej kadencji w historii prezydenta, to dopiero początek naszej walki o ponowne uczynienie Ameryki wielką - powiedział Trump.