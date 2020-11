- Musimy być cierpliwi, ale jestem przekonany, że głosy zostaną przeliczone w całości i dokładnie. System działa, nawet jeśli trwa to dłużej niż zwykle - oświadczył gubernator stanu Pensylwania Tom Wolf.

Zdjęcie Tysiące pracowników liczą głosy w Pensylwanii /AFP

Pensylwania z 20 głosami elektorskimi do wzięcia to kluczowy stan w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA.

Reklama

Jak poinformowały władze tego stanu, do przeliczenia pozostało jeszcze ponad milion głosów.

- Dziś możemy nie poznać jeszcze wyników - przyznał w środę (4 listopada) Tom Wolf.

Sztab Joe Bidena spodziewa się rozstrzygnięcia w tym stanie w okolicach czwartkowego wieczoru.

Dlaczego tyle to trwa? W związku z przepisami stanowymi przetwarzanie głosów oddanych drogą korespondencyjną rozpoczęło się dopiero w środę.

- To wielki test dla naszej demokracji - stwierdził gubernator Pensylwanii.

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zapewnić, że każdy głos zostanie uczciwie policzony. Każdy mieszkaniec Pensylwanii może mieć co do tego pewność - podkreślił.

Kathy Boockvar, sekretarz stanu Pensylwanii, zapewniła:

- To jedne z najsprawniej przebiegających wyborów, jakie w życiu widziałam. A jesteśmy przecież w środku pandemii - zwróciła uwagę.

Boockvar podała, że przeliczono już ponad połowę głosów oddanych korespondencyjnie.

Po przeliczeniu głosów z 64 proc. komisji w Pensylwanii prowadzi Donald Trump z 54 proc. poparcia. Joe Biden ma 44,8 proc. Ponieważ jednak demokraci dużo chętniej niż republikanie oddają głosy korespondencyjnie, sztab Bidena ocenia, że Pensylwania może ostatecznie stać się "niebieska".

(mim)