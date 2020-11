Demokratyczny kandydat na prezydenta Joe Biden powiedział w czwartek (5 listopada), że nie ma wątpliwości co do swojej wygranej w wyborach. Zaapelował też o spokój i cierpliwość w związku z trwającym procesem liczenia głosów.

Biden podkreślił, że każdy głos musi być przeliczony.

To odpowiedź kandydata demokratów na wcześniejsze żądania prezydenta Donalda Trumpa i sztabu republikanów. Ich prawnicy złożyli do sądów w kilku kluczowych stanach wnioski o wstrzymanie liczenia. Część sądów już te wnioski odrzuciła, m.in. w Michigan.



Kandydat demokratów, który prowadzi w wyborach, powiedział w rodzinnym stanie Delaware, że prezydenta wybierają wszyscy Amerykanie. - W Ameryce głos to świętość. W ten sposób naród wyraża swoją wolę. To jest wola głosujących. Nikt inny i nic innego nie może wybrać prezydenta Stanów Zjednoczonych. Każda karta do głosowania musi zatem zostać policzona i tego właśnie będziemy świadkami w najbliższym czasie. I tak powinno być - podkreślił.



Były wiceprezydent i kandydat demokratów powtórzył, że jest przekonany, iż wygra wybory prezydenckie.



- Demokracja bywa czasami pełna bałaganu. Demokracja czasem wymaga cierpliwości. Proszę, zachowajmy spokój! - mówił.

Trump chce zaprzestania liczenia głosów

Na czwartek, według wyliczeń dziennika "New York Times", Biden może być pewien 253 głosów elektorskich, a Trump 214. Do wygranej potrzeba 270. Ostatnie głosy zliczane są m.in. w Georgii (16 głosów elektorskich), Pensylwanii (20), Arizonie (10) oraz Nevadzie (6).

Urzędujący prezydent Donald Trump nawołuje na Twitterze do zaprzestania liczenia głosów. Zapowiada też zaskarżanie wyników w stanach, w których wygrał jego kontrkandydat. Republikanie oskarżają swoich politycznych rywali o wyborcze oszustwa.

Od wyborczej nocy z wtorku na środę (z 3 na 4 listopada) Trump nie wystąpił publicznie.