- To ja wygrałem wybory prezydenckie. Media szerzą fake newsy - powiedział Donald Trump na wiecu w Waszyngtonie. W stolicy USA odbywają się demonstracje stronników odchodzącego prezydenta.

Zdjęcie Donald Trump /Tasos Katopodis /Getty Images

Według Trumpa jego zwycięstwo jest jeszcze większe niż cztery lata wcześniej. - Mieliśmy 63 mln głosów, dziś mamy 75 mln. Nie ma możliwości, by takie wybory przegrać - przekonywał.

Reklama

- Nigdy się nie poddamy, nigdy nie ustąpimy - powiedział.

- Mam nadzieję, że Mike postąpi słusznie. Jeśli Mike Pence postąpi właściwie, wygramy wybory - dodał.

Prezydent USA mówił o "słabych republikanach" i słabnącym poparciu Joe Bidena. Zebranych na wiecu nazwał ludźmi, którzy zbudowali Amerykę.

- Nie damy się zastraszyć kłamstwom mediów. Wybory zakończyły się wieczorem, kiedy prowadziliśmy w Pensylwanii, Michigan i Georgii setkami tysięcy głosów... a potem bum! - przekonywał.

W Waszyngtonie, mimo zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa, zebrał się tłum zwolenników Trumpa.

Elektorzy ze wszystkich stanów oraz Dystryktu Kolumbii wybrali 14 grudnia stosunkiem głosów 306-232 Bidena na 46. prezydenta USA. Głosowanie tego gremium nie oznacza jednak końca konstytucjonalnego i zawiłego, a zarazem często uznawanego za anachronicznego procesu przed zaprzysiężeniem nowego szefa państwa.

Amerykański Kongres w środę ma dopełnić formalności uznania demokraty Joe Bidena za zwycięzcę wyborów prezydenckich w USA. Posiedzeniu Kongresu, dotyczącemu głosowania Kolegium Elektorów, które rozpocznie się o godz. 19 czasu polskiego, przewodzić będzie wiceprezydent Mike Pence.



Zastrzeżenia do głosowania

W alfabetycznej kolejności koperty z głosami elektorów z poszczególnych stanów zostaną otwarte. Parlamentarzyści mogą wnieść zastrzeżenia do głosowania z danych stanów, złożyć je musi co najmniej jeden członek Izby Reprezentantów i jeden senator. Zapowiedziało to już kilkudziesięciu republikańskich sojuszników prezydenta Donalda Trumpa w Kongresie, którzy utrzymują, że w procesie wyborczym 3 listopada dochodziło do oszustw.

Po złożeniu zastrzeżeń w ciągu dwóch godzin w obu izbach powinny odbyć się równoległe debaty oraz głosowania nad ewentualnym wnioskiem. W kontrolowanej przez demokratów Izbie Reprezentantów próby zablokowania zaprzysiężenia prezydenta elekta z pewnością zostaną odrzucone. Podobnie w Senacie, gdzie wielu senatorów GOP uznało zwycięstwo wyborcze Bidena. Grupa ta wraz z demokratami stanowi większość w izbie wyższej parlamentu.

Zazwyczaj uznanie przez Kongres wyborczych rezultatów to formalność, która nie przyciąga większego zainteresowania mediów. Tym razem jednak - w związku z oskarżeniami prezydenta o fałszerstwa wyborcze - proces może trwać dłużej.

Pence w centrum uwagi

W centrum uwagi znajduje się Pence, dla którego w ocenie portalu The Hill środa jest "testem lojalności" wobec prezydenta. Trump uważa, że jego zastępca może "decertyfikować rezultaty" lub "odesłać je do stanów do zmiany i certyfikacji" i publicznie deklaruje, iż oczekuje, że wiceprezydent stanie w Kongresie po jego stronie.

Osoby z otoczenia Pence'a przekazują, że jego zdaniem w listopadowych wyborach dochodziło do nieprawidłowości i że kwestie te powinny zostać poruszone i omówione w Kongresie. Ale nie spodziewają się, że wykroczy on poza rolę określoną w konstytucji, która jest głównie ceremonialna.

Jak doniósł we wtorek dziennik "New York Times", Pence poinformował Trumpa, że nie ma uprawnień do kwestionowania certyfikowanego już przez wszystkie stany wyniku wyborczego. Prezydent w oświadczeniu zaprzeczył informacjom nowojorskiej gazety.

Jak spekuluje "Washington Post", posiedzenie Kongresu, przy kwestionowaniu wyników wyborczych w co najmniej kilku stanach, może przeciągnąć się do nawet doby.