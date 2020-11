- Są tak zwane "terytoria Trumpa", gdzie głosujący byli nam przyjaźni. To nieprawdopodobne, by Joe Biden nas prześcignął - powiedział w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego prezydent USA Donald Trump. Stwierdził, że wygrał m.in. w Pensylwanii i Teksasie. Mówił także o wyborczym oszustwie i zapowiadał, że zwróci się do Sądu Najwyższego. Oficjalnie trwa jeszcze liczenie głosów.

Zdjęcie Donald Trump /MANDEL NGAN / AFP /AFP

Zapraszamy do relacji z wieczoru wyborczego w USA!



- To chyba najpóźniejsza konferencja prasowa, jaką kiedykolwiek miałem - w ten sposób Donald Trump rozpoczął przemówienie, którego w Białym Domu słuchali jego zwolennicy oraz członkowie sztabu. Prezydent USA podziękował narodowi amerykańskiemu za "ogromne wsparcie". - Bardzo smutna grupa ludzi (Demokraci - red.) próbuje odmówić sporej części obywateli prawa głosu - uznał.

Reklama

Następnie złożył gratulacje swojej żonie, Pierwszej Damie Melanii Trump, a także wiceprezydentowi Mike Pence'owi oraz jego małżonce.

- Przygotowujemy się na wielkie świętowanie - zapowiedział.



Trump w emocjach popełnił błąd. Najpierw napisał "Polacy"

"Miło byłoby dostać Arizonę, ale może nie będzie to potrzebne"

Później Donald Trump wyliczał, w których stanach - jego zdaniem - odniósł zwycięstwo. Stwierdził też, że "o ile wie, wygrał w tych wyborach". Zwrócił również uwagę na wysoką frekwencję.

- Na Florydzie wygraliśmy o tak bardzo wiele, a także we wspaniałym stanie Ohio, jak i Teksasie oraz Georgii. Prowadzimy o 2,5 pkt. proc.; Demokraci nigdy nas nie dogonią. Jasne jest także, że wygraliśmy w Karolinie Północnej - wymienił. Jak dodał, w USA są tak zwane "terytoria Trumpa", gdzie głosujący byli mu przyjaźni. - To dość nieprawdopodobne, że Biden nas prześcignie. Byłoby miło "dostać" Arizonę, ale jest spora możliwość, że nie będzie to potrzebne - powiedział Donald Trump.

Zauważył, że wygrał także w Pensylwanii, gdzie - według niego - ma 690 tys. głosów przewagi. - To nie jest "mała różnica", to nie jest "blisko". To niemożliwe, aby Biden nas dogonił - ocenił amerykański przywódca.

Trump zapowiedział skargę do Sądu Najwyższego

Trump skrytykował jednak sposób organizacji wyborów, związany z głosowaniem korespondencyjnym. Uznał, że był on "oszustwem".

- Wiedziałem, że tak będzie i mówiłem o tym (...). Teraz naszym celem jest zapewnienie uczciwości wobec naszego narodu. Skierujemy sprawę do Sądu Najwyższego, aby zatrzymało się liczenie głosów (w stanach, które nie podały jeszcze wyniku - red.) - zapowiedział.

Następnie głos zabrał wiceprezydent USA Mike Pence. - Chciałbym dołączyć do prezydenta w wyrazie wdzięczności dla 60 mln wyborców, którzy chcą, by przez następne cztery lata w Białym Domu zasiadał Donald Trump - mówił.

Zapraszamy do relacji z wieczoru wyborczego w USA!