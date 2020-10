Mający polskie korzenie senator Chris Murphy, były ambasador USA w Szwecji Mark Brzezinski oraz youtuberka Eva Gutowski zachęcali w czwartek (15 października) na wirtualnym wiecu "Polish Americans for Joe Biden" do głosowania na kandydata Demokratów w wyborach prezydenckich w USA.

W internetowym przedwyborczym spotkaniu wzięli udział Amerykanie polskiego pochodzenia zaangażowani w kampanię Demokratów. W swoich wystąpieniach oprócz apeli o głosowanie na Bidena podkreślali jego zaangażowanie jako parlamentarzysty w proces przyjmowania Polski do NATO w latach 90.

Wskazywał na to m.in. Mark Brzezinski - To nie było popularne. (...) 'New York Times' w komentarzu redakcyjnym opowiedział się przeciwko rozszerzaniu NATO - przypominał. Podkreślił, że w celu wsparcia Polski Biden jako senator nawiązywał współpracę z Republikanami.

W swojej wypowiedzi Brzezinski nawiązywał do swojej rodzinnej historii, deklarując, że "przemawia do wszystkich uczestników spotkania, którzy tak jak ja mają na końcu nazwiska 'ski' i pochodzą z Europy Środkowo-Wschodniej". Wspominał, że jego ojciec - Zbigniew Brzezinski, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy'ego Cartera (1977-1981) - po przyjęciu obywatelstwa USA zastanawiał się nad zmianą nazwiska, ale uznał, że "nie chce odchodzić od swoich korzeni".

Mark Brzezinski mówił także o zmianach, jakie w Polsce wydarzyły się przez pół wieku od "zamknięcia za żelazną kurtyną" po "ostatnie dwie dekady wysiłku i złotej ery" oraz "ponownie nadchodzące burzowe chmury".

O historii swoich rodzin opowiadali także popularna youtuberka i aktorka Eva Gutowski oraz senator Murphy. Parlamentarzysta Partii Demokratycznej ze stanu Connecticut poruszył kwestie polityki zagranicznej.

- Położona niedaleko Rosji Polska zna lepiej niż inne państwa wszystkie sposoby, w jakie Rosja angażuje się w regionie - ocenił. Murphy opowiedział się przy tym za zwiększeniem amerykańskiego zaangażowania, by zapewnić Europie niezależność energetyczną od Rosji, i apelował o zwalczanie propagandy Kremla. - Joe Biden to wszystko rozumie. On zreformuje naszą politykę zagraniczną - ocenił.

Amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się 3 listopada. O Biały Dom Biden rywalizuje z ubiegającym się o drugą kadencję Republikaninem Donaldem Trumpem.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski