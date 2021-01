​USA: Śledczy analizują rolę Donalda Trumpa w szturmie na Kapitol

Federalny prokurator Waszyngtonu, Michael Sherwin, w rozmowie z reporterami potwierdził, że rola prezydenta w ataku na Kapitol będzie analizowana pod kątem ewentualnych zarzutów.

Zdjęcie Donald Trump 6 stycznia przed atakiem na Kapitol /AFP

Przypomnijmy, że 6 stycznia zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do siedziby Kongresu, kiedy Izba Reprezentantów i Senat zatwierdzały wynik wyborów prezydenckich. W wyniku zajść zginęły cztery osoby, w tym uczestniczka ataku i jeden z policjantów.

Reklama

W tej sprawie toczy się już federalne śledztwo.

- Analizujemy rolę wszystkich uczestników zajść, nie tylko osób, które weszły do budynku, ale także innych, którzy mogli im pomagać czy ich inspirować - powiedział dziennikarzom prokurator Sherwin, cytowany m.in. przez "Washington Post".

Dopytywany konkretnie o Donalda Trumpa odparł, że będzie analizowana rola "wszystkich uczestników zajść".

- Jeśli dowody będą wskazywały na przestępstwo, to takie osoby usłyszą zarzuty - stwierdził.

Donald Trump nawoływał swoich zwolenników, by 6 stycznia przybyli do Waszyngtonu, by protestować przeciwko zatwierdzeniu wyniku wyborów prezydenckich przez Kongres. Podczas wiecu tego dnia zachęcał swoich sympatyków, by "walczyli jak diabli", gdyż w przeciwnym wypadku "nie będą już mieli kraju".

Trump wezwał zgromadzonych, by poszli pod Kapitol i "dali republikanom, tym słabym, siłę, której potrzebują, by odzyskać kraj".

Prezydent USA powtarzał przy tym tezy o sfałszowaniu wyborów z 3 listopada, co nie pokrywa się z ustaleniami Departamentu Sprawiedliwości, amerykańskich służb, sądów stanowych i federalnych, a także władz stanowych.

Demokraci i część republikanów wprost oskarża Trumpa o zainspirowanie bezprecedensowego ataku na Kapitol.