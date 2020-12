W czasie transmitowanej w telewizji certyfikacji wyniku wyborów w stanie Arizona do gubernatora tego stanu, republikanina Douga Duceya, zadzwonił prezydent USA Donald Trump. Ducey zignorował telefon i podpisał dokument.

Zdjęcie Doug Ducey wspierał Donalda Trumpa w trakcie kampanii wyborczej /AFP

Dziennikarze zwrócili uwagę na lipcową wypowiedź Duceya, który opowiadał o tym, jak przypisał prezydentowi dzwonek "Hail to The Chief", by nie przegapić telefonu od głowy państwa.

To właśnie ten dzwonek rozległ się, gdy gubernator Arizony certyfikował wyniki wyborów prezydenckich z tego stanu. Zwyciężył tam demokrata Joe Biden.

Ducey zignorował telefon od prezydenta i podpisał dokument, przeciwko czemu Trump głośno protestował.

Prezydent USA skrytykował wynikającą z przepisów decyzję o certyfikacji wyników. Zarzucił Duceyowi, że "spieszy się, żeby umieścić demokratę w Białym Domu" i że "zdradził mieszkańców Arizony".

"Takie jest prawo. Składałem przysięgę i zamierzam jej dochować. Traktuję swoje obowiązki bardzo poważnie" - odparł Ducey.



Przypomnijmy, że Donald Trump nie uznaje zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA i uważa, że zostały one sfałszowane.