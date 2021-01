Adam Kinzinger, kongresmen Partii Republikańskiej, wezwał wiceprezydenta Mike'a Pence'a i członków gabinetu Donalda Trumpa, by zastosowali wobec niego 25. poprawkę do konstytucji. W praktyce oznaczałoby to pozbawienia Trumpa władzy.

25. poprawka umożliwia wiceprezydentowi przejęcie władzy, jeśli prezydent "nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu".

Decyzję taką podejmuje wiceprezydent i większość członków rządu. Poprawka ta była zastosowana np. gdy George W. Bush miał operację. W poprawce opisana jest także procedura przywrócenia władzy prezydenta.

Adam Kinzinger uważa, że należy zastosować ten przepis obecnie, by chronić bezpieczeństwo Amerykanów.

- Prezydent jest niezdolny do sprawowania urzędu - oświadczył republikanin.

- Wszystko wskazuje na to, że prezydent oderwał się nie tylko od swoich obowiązków i przysięgi, ale także od rzeczywistości - stwierdził Kinzinger.



Zgodnie z konstytucją Donald Trump przestanie być głową państwa 20 stycznia. Jednak po środowych zdarzeniach rosną obawy wśród republikanów i demokratów, czy dalsze sprawowanie przez niego władzy nie doprowadzi do eskalacji przemocy. Donald Trump wciąż nie zaakceptował wyniku wyborów prezydenckich i twierdzi, że zostały one sfałszowane.

Równolegle część demokratów, m.in. Ilhan Omar, wzywa do usunięcia Donalda Trumpa z urzędu poprzez procedurę impeachmentu.

Przypomnijmy, że w środę zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do siedziby Kongresu. W wyniku tych zajść zginęły cztery osoby.

