Wiceprezydent USA Mike Pence jest przeciwny uruchamianiu 25. poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych, która mówi o pozbawieniu władzy prezydenta - podał dziennik "New York Times".

Zdjęcie Wiceprezydent USA Mike Pence /Erin Schaff / POOL /PAP/EPA

Wcześniej w czwartek kilkudziesięciu demokratycznych kongresmenów wezwało do ponownego impeachmentu i usunięcia z urzędu prezydenta Donalda Trumpa po szturmie na Kapitol jego zwolenników. Za natychmiastowym usunięciem przywódcy USA ze stanowiska przy zastosowaniu 25. poprawki do konstytucji w związku z wydarzeniami na Kapitolu opowiedziała się szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Reklama

"The Hill" i portal CBS podały, że członkowie administracji USA rozważają wykorzystanie 25. poprawki. Przewiduje ona możliwość pozbawienia prezydenta władzy, jeśli większość członków jego gabinetu - pod kierunkiem wiceprezydenta - dojdzie do wniosku, że prezydent jest niezdolny do sprawowania tego urzędu.

Pence - bliski sojusznik Trumpa i jego zastępca od czterech lat - wbrew naciskom prezydenta nie odrzucił w środę części głosów Kolegium Elektorów, które wybrało na następnego przywódcę USA Joe Bidena.

Czytaj też: Zamieszki na Kapitolu. Donald Trump: Jestem oburzony