Kandydat demokratów Joe Biden pokonał ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA - ogłosiła w sobotę agencja Associated Press. Podobne informacje podały telewizje CNN oraz NBC. Komunikat AP bazuje na stwierdzeniu, że demokrata zwyciężył wybory w zapewniającej 20 głosów elektorskich Pensylwanii.

Jak poinformowano w sobotę (7 listopada), Joe Biden zdobył już łącznie 273 głosy elektorskie. Ten wynik najprawdopodobniej będzie wyższy, po po ogłoszeniu rezultatów w Arizonie, Nevadzie i Georgii.

Demokrata zwyciężył wybory w zapewniającej 20 głosów elektorskich Pensylwanii.



Oficjalnie wyboru prezydenta dokonuje Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych. Elektorzy swoje głosy oddają 14 grudnia. 6 stycznia 2021 r. Kongres na uroczystej, wspólnej sesji obu izb otworzy i podliczy te głosy i wtedy będzie można mówić o ostatecznym, oficjalnym wyborze prezydenta USA.



Urodzony w Scranton w stanie Pensylwania 77-letni Joe Biden to były wiceprezydent w administracji Baracka Obamy i były senator reprezentujący stan Delaware.

Co ciekawe, jego droga do prezydentury zaczęła się fatalnie: w prawyborach w Iowa zajął czwarte miejsce, a w kolejnych, w New Hampshire - piąte. Dopiero sukces w Karolinie Południowej pozwolił mu odbudować swoją pozycję przed tzw. Superwtorkiem (i seria rezygnacji jego konkurentów).



Biden kilkukrotnie sugerował, że byłby prezydentem raczej przez jedną kadencję.

- Postrzegam siebie jako most, nic więcej. Za mną stoi cała generacja nowych liderów. To oni są przyszłością tego kraju - mówił w marcu.

Biden pokonał w wyborach obecnie urzędującego prezydenta, kandydata Partii Republikańskiej Donalda Trumpa. Prezydent USA uważa, że wybory zostały sfałszowane i zapowiada walkę sądową. Przedstawiciele władz stanowych odpowiadających za organizację wyborów - w tym republikanie - zaprzeczają informacjom o "rażących nieprawidłowościach", o których mówi Trump.

Wiceprezydentem USA zostanie Kamala Harris, 56-letnia senator reprezentująca Kalifornię, była prokurator generalna tego stanu.



Wciąż nie znamy ostatecznego rozstrzygnięcia wyborów do Kongresu. Kontrolę nad Izbą Reprezentantów prawdopodobnie utrzyma Partia Demokratyczna, natomiast jeśli chodzi o Senat, to faworytami są obecnie republikanie.

