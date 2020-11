Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zwolnił we wtorek (17 listopada) Chrisa Krebsa, dyrektora Agencji Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA). Przywódca USA "wysoce nieścisłym" nazwał oświadczenie tej agencji z czwartku, że "wybory były bezpieczne".

O zwolnieniu szef CISA Trump poinformował na Twitterze. "Niedawne oświadczenie Chrisa Krebsa w sprawie bezpieczeństwa wyborów w 2020 roku było wysoce nieścisłe, gdyż doszło do masowych nieprawidłowości i oszustw - w tym głosowania zmarłych, niewpuszczania obserwatorów do lokali wyborczych czy 'usterek' w automatach do głosowania, które zmieniały głosy z Trumpa na Bidena (...) Dlatego ze skutkiem natychmiastowym Chris Krebs został zwolniony ze stanowiska dyrektora Agencji Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury" - napisał prezydent USA.

O swoim zwolnieniu poinformował także Krebs. "Służba była zaszczytem. Zrobiliśmy to dobrze (...)" - wpis o takiej treści zamieścił na Twitterze.

W czwartek we wspólnym oświadczeniu przedstawicieli władz stanowych i federalnych opublikowanym na stronie CISA napisano, że "wybory 3 listopada były najbezpieczniejsze w amerykańskiej historii". Dodano, że "nie ma dowodów na to, by jakikolwiek system głosowania skasował lub utracił głosy, zmienił głosy, lub doszło w nim do jakichś innych nieprawidłowości".

Spodziewał się zwolnienia

Jak pisał Reuters, Krebs, który walczył z dezinformacją wokół wyborów wielokrotnie zapewniając na Twitterze, że głosowanie było bezpieczne, a głosy uczciwie policzone, miał powiedzieć swoim współpracownikom, że spodziewa się, iż niedługo zostanie zwolniony ze sprawowanej funkcji.

Zadaniem dowodzonej przez Krebsa CISA było zwalczanie zagranicznej ingerencji w amerykański proces wyborczy. Reuters i portal NPR piszą, że były dyrektor agencji cieszył się wsparciem i zaufaniem swojego zespołu.