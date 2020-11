Prezydent USA Donald Trump ocenił jako "bardzo dziwne" zmiany prowadzenia w kluczowych stanach.

Zdjęcie Donald Trump / SARAH SILBIGER /Getty Images

"Wczoraj wieczorem prowadziłem, często znacznie, w wielu kluczowych stanach, w prawie wszystkich przypadkach zarządzanych i kontrolowanych przez demokratów. Później, jeden po drugim, (te przewagi) zaczęły magicznie znikać, kiedy policzono niespodziewane partie głosów" - oznajmił Donald Trump na Twitterze.

"Bardzo dziwne. 'Sondażownie' całkowicie i historycznie się pomyliły!" - dodał.

Twitter oznaczył treść jego wpisu jako taką, która może "wzbudzać kontrowersje albo wprowadzać w błąd w kwestiach dotyczących udziału w wyborach lub innej procedurze obywatelskiej".

"Pracują ciężko, żeby zniknęła przewaga 500 tys. głosów w Pensylwanii - ASAP. Tak samo w Michigan i innych!" - napisał później prezydent USA.



W wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wciąż trwa liczenie głosów.

Menedżer kampanii Trumpa Bill Stepien oświadczył, że oczekuje, iż po pozostające do podliczenia głosy przyniosą obecnemu szefowi państwa wygraną. - Jeśli zliczyć wszystkie legalne karty do głosowania, to wygrywamy, prezydent wygrywa - podkreślił.

Jak podaje Reuters, Stepien powiedział dziennikarzom, że "nielegalnie oddane" głosy nie powinny być liczone.

W noc wyborczą ubiegający się o reelekcję Trump stwierdził: - Tak szczerze, to wygraliśmy te wybory. Wygramy to. O ile wiem, już tak się stało.

Prezydent mówił o "oszustwie na Amerykanach". W ten sposób odnosił się prawdopodobnie do zliczania głosów nadsyłanych drogą pocztową, które mogą przechylić szalę zwycięstwa na stronę kandydata demokratów Joe Bidena. Zapowiedział też, że zwróci się w tej sprawie do Sądu Najwyższego.

Już przed wyborami zapowiadano, że liczenie głosów oddanych drogą korespondencyjną wydłuży cały proces. Ponadto z badań wynikało, że demokraci chętniej głosują "kopertowo", a republikanie osobiście. Stąd zmiany na prowadzeniu w niektórych stanach w miarę liczenia głosów.