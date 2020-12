​Co dalej z oficjalnym kontem prezydenta USA na Twitterze?

Ekipa Joe Bidena spiera się z Twitterem o to, co zrobić z oficjalnymi profilami prezydenta USA i Białego Domu - podaje "Wall Street Journal".

Zdjęcie Oficjalne konto prezydenta USA /Twitter

Chodzi o konta @POTUS i @WhiteHouse mające łącznie ok. 60 mln obserwujących.

Ekipa prezydenta elekta chce, by po 20 stycznia, kiedy to Joe Biden zostanie zaprzysiężony, obserwujący te konta pozostali nimi dalej. Tak się stało w 2016 roku, kiedy obserwujący wspomniane konta automatycznie śledzili również wpisy kolejnego prezydenta, korzystającego z tego profilu. Tym razem jednak Twitter ma inną koncepcję.

Zespół Bidena zaalarmował media, że serwis społecznościowy zamierza "wyzerować" oba konta.

Twitter precyzuje, że treść obu kont zostanie zarchiwizowana, a użytkownicy otrzymają stosowne powiadomienie i wybór, czy chcą nadal je obserwować.

Serwis potwierdził, że obserwujący nie będą nimi "z automatu" po 20 stycznia.

Donald Trump oczywiście zachowa kontrolę nad swoim prywatnym kontem @realDonaldTrump, śledzonym przez ponad 88 mln osób.



