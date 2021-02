Zatrudniona przez administrację Joe Bidena tłumaczka języka migowego to sympatyczka Donalda Trumpa i zwolenniczka teorii o sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku – twierdzą amerykańskie media.

Zdjęcie Konferencję Jen Psaki na język migowy tłumaczy Heather Mewshaw /YouTube

Jak podaje magazyn "Time", tłumaczka języka migowego Heather Mewshaw, która wzięła udział w poniedziałkowej konferencji prasowej nowej rzeczniczki Białego Domu Jen Psaki, kilka dni wcześniej pojawiła się w zamieszczonym na Facebooku wideo w czerwonej czapce z hasłem "Make America Great Again". To jeden z symboli zwolenników Donalda Trumpa.

Reklama

Wideo z Mewshaw nosi tytuł: "Thank You President Trump From the Right Side ASL Team!". "Right Side ASL" to nazwa profilu na Facebooku, którego administratorką była obecna tłumaczka języka migowego w Białym Domu. Była, ponieważ sprzyjający Trumpowi profil został usunięty z sieci w listopadzie zeszłego roku z powodu naruszenia standardów Facebooka. "Right Side ASL" zniknęło również z Twittera, Instagrama i Parler.

Jak twierdzi "Time", wcześniej Mewshaw tłumaczyła na język migowy wideo z udziałem Rudy'ego Giulianiego. W filmie zatytułowanym "What Really Happened On January 6th?" były już prawnik Trumpa miał wyjaśniać, co tak naprawdę zaszło w trakcie szturmu zwolenników byłego prezydenta na Kapitol.

Wreszcie Mewshaw miała tłumaczyć na język migowy wideo doktor Stelli Immanuel, która zalecała leczenie koronawirusa hydroksychlorochiną. Przypomnijmy, że ten kontrowersyjny sposób terapii zakażonych COVID-19 został skrytykowany przez lekarzy jako nieodpowiedzialny i niepodparty naukowymi dowodami na skuteczność.

Jak na razie Biały Dom nie skomentował doniesień amerykańskich mediów na temat przeszłości nowej tłumaczki języka migowego.