Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali telefonicznie we wtorek (10 listopada) z Joe Bidenem, który w ocenie amerykańskich mediów wygrał wybory prezydenckie w USA. W rozmowie z Merkel podkreślono wagę sojuszu transatlantyckiego, a z Macronem - sprawy klimatu.

We wtorek Biden rozmawiał także z premierami Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanady - Borisem Johnsonem, Michealem Martinem i Justinem Trudeau.

Angela Merkel pogratulowała Bidenowi i kandydatce na urząd wiceprezydenta USA Kamali Harris zwycięstwa w wyborach i wyraziła nadzieję na bliską i pełną zaufania współpracę w przyszłości - przekazał w oświadczeniu rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert.

"Kanclerz i kandydat na prezydenta zgodzili się, że współpraca transatlantycka ma ogromne znacznie w obliczu wielu globalnych wyzwań" - dodano.

Prezydent Francji również pogratulował Bidenowi zwycięstwa i wezwał go do "wspólnego działania" w "stawianiu czoła obecnym wyzwaniom" - przekazał Pałac Elizejski. Macron zapewnił przyszłego 46. prezydenta USA, że jest gotowy do współpracy w walce ze skutkami zmiany klimatu, w sferze zdrowia oraz w walce z terroryzmem.

Według służb prasowych szefa brytyjskiego gabinetu Johnson i Biden omówili bliskie i długotrwałe relacje między swoimi państwami oraz zadeklarowali współpracę przy wspólnych priorytetach, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu i wyjście z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Z kolei irlandzki przywódca napisał na Twitterze, że Biden podkreślił przywiązanie do swoich irlandzkich korzeni. Według służb prasowych rządu Irlandii, Biden potwierdził również swoje pełne wsparcie dla porozumienia pokojowego z 1998 r., kończącego konflikt w Irlandii Północnej i podkreślił znaczenie jego przestrzegania w kontekście brexitu.