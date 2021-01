W trakcie środowej ceremonii zaprzysiężenia Joe Bidena pod waszyngtońskim Kapitolem 22-letnia poetka Amanda Gorman odczytała swój wiersz "Wzgórze, na które się wspinamy" ("The Hill We Climb"). Występ młodej artystki wzbudził dosłownie sensację.

Zdjęcie Podczas inauguracji poetka Amanda Gorman odczytała swój wiersz /PATRICK SEMANSKY / POOL /PAP/EPA

Gorman pochodzi z Los Angeles, a w swojej twórczości podejmuje takie tematy jak wykluczenie społeczne, marginalizacja, feminizm i rasizm. Poetka zadebiutowała w 2015 roku tomikiem "Ten, któremu jedzenie nie wystarczy" ("The One for Whom Food Is Not Enough"). Wychowywana przez samotną matkę, Gorman jako dziecko zmagała się z zaburzeniami mowy i nadwrażliwością na dźwięk. W wywiadzie dla "The New York Times" przyznała, że była "dziwnym dzieckiem", a jej ulubionymi zajęciami były czytanie i pisanie.

W czasie nauki na Harvardzie, gdzie studiowała psychologię, zdobyła nagrodę National Youth Poet Laureate, którą przyznaje się poetom zajmującym się nierównościami społecznymi. W 2017 roku została najmłodszą poetką w historii, która zainaugurowała sezon w Bibliotece Kongresu. Jednocześnie Gorman prezentowała swoje wiersze w młodzieżowej stacji MTV. Na zlecenie firmy Nike skomponowała wiersz dla afroamerykańskich sportowców.

20 stycznia 2021 roku poetka trafiła na usta całej Ameryki. Jej występ podczas inauguracji Bidena skomentowali między innymi Michelle i Barack Obama, Hillary Clinton czy Oprah Winfrey. O Gorman napisały największe światowe media. "The Wall Street Journal" zauważył nawet, że 22-latka szybciej niż Biden zyskuje nowych followersów na Twitterze. O gwałtownie rosnącej popularności artystki może świadczyć fakt, że jeszcze do środy Gorman nie miała profilu w Wikipedii. Dziś własną stronę ma nie tylko poetka, ale również "The Hill We Climb".

Zaprezentowany w środę wspomniany wiersz zainspirował pamiętny szturm zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol. Dzieło liczy 723 słowa, a recytacja w trakcie inauguracji zajęła Gorman około pięciu minut. - Chciałam, by mój wiersz był przesłaniem nadziei i jedności - mówiła w wywiadzie dla stacji CBS.

Młoda poetka ma ogromne ambicje. Jak przyznała, w 2036 roku zamierza startować w wyborach prezydenckich. Na razie czekają ją zapewne pierwsze miejsca zestawień najpopularniejszych książek w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwo Penguin Group zapowiedziało już druk "The Hill We Climb" w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy. Natomiast jesienią ma się ukazać pełny tomik wierszy Gorman.

