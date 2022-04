Wybory we Francji: Ostatnie sondaże dają wyraźną przewagę Macronowi

W piątek późnym wieczorem ukazały się ostatnie sondaże przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji. Dają one od 10 do 14 punktów procentowych przewagi obecnie urzędującemu prezydentowi - Emmanuelowi Macronowi. Jego rywalką jest Marine Le Pen, liderka prawicowego Zjednoczenia Narodowego.

Zdjęcie Ulotki wyborcze kandydatów / AFP