W pierwszej turze w wyborach 2017 r. frekwencja do godz. 12 wyniosła 28,54 proc., a w 2021 r - 28,29 proc.

Wybory we Francji. Kandydaci głosowali

W wyborach zagłosowało już kilkoro z 12 kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta, m.in.: kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen w departamencie Pas-de-Calais na północy kraju. Urzędujący prezydent Emmanuel Macron zagłosował w rodzinnym Touquet również w departamencie Pas-de-Calais.

Zobacz też: Sondaż: Marine Le Pen wygrywa z Emmanuelem Macronem

Reklama

W Paryżu oddawali już swoje głosy prawicowy publicysta Eric Zemmour, mer Paryża, socjalistka Anne Hidalgo oraz byli prezydenci: Nicolas Sarkozy oraz Francois Hollande. W Hawrze zagłosował z kolei były premier Edouard Philippe.

W biurach do głosowania nie ma tłumów ani kolejek. Nie obowiązują restrykcje sanitarne; wyborcy nie muszą już nosić maseczek ani posiadać dokumentów potwierdzających szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Sondaże przedwyborcze. Zacięta druga tura

W ostatnich sondażach przed pierwszą turą Emmanuel Macron cieszył się poparciem na poziomie 26-28 proc., Marine Le Pen - 22-25 proc., Jean-Luc Melenchon - 16,5-18 proc., Eric Zemmour - 8,5-9,5 proc. a Valerie Pecresse - 8-9 proc.



Jeszcze ciekawiej robiło się w sondażowych symulacjach drugiej tury, gdzie Marine Le Pen potrafiła zmniejszyć stratę wręcz do granic błędu statystycznego (51,5 proc. do 48,5 proc. dla Macrona w badaniu Harris-Interactiv), a w jednym z badań (AtlasIntel z 4-6 kwietnia) wyprzedza konkurenta o jeden punkt procentowy. Natomiast większość z ostatnich symulacji dawała Macronowi od 2 do 6 pkt przewagi w drugiej turze. Tyle że trend był wyraźnie na korzyść liderki Frontu Narodowego.



Wstępne sondażowe wyniki pierwszej tury wyborów powinniśmy poznać około godziny 20, kiedy to zamknięte zostaną lokale wyborcze.