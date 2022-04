Na pierwszy spacer po reelekcji Emmanuel Macron wybrał się na targ w Cergy, by spotkać się ze swoimi wyborcami.

Doszło tam jednak do incydentu. W stronę głowy państwa poleciały pomidory, trafiły one jednak w osoby w pobliżu Macrona. Ochrona prezydenta zareagowała natychmiast, zasłaniając prezydenta parasolem oraz wyprowadzając w bezpieczne miejsce.

Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci.

Wybory we Francji. Zwycięstwo Macrona

Prezydent Emmanuel Macron wygrał niedzielne wybory prezydenckie we Francji z wynikiem 58,54 proc. Na liderkę Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen zagłosowało 41,46 proc.

Absencja wyborcza wyniosła 28,01 proc., co oznacza, że 13,6 mln Francuzów zarejestrowanych na listach wyborczych nie głosowało w tę niedzielę, i jest to najwyższa absencja od 1969 roku. Nieco ponad dwa miliony osób poszło do urn, ale wrzuciło pustą kartę do głosowania ( 4,57 proc.).

W wyborach prezydenckich 2017 r. Macron uzyskał 66,1 proc. głosów, a Le Pen 33,9 proc.