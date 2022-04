Jak wynika z sondażu Odoxa-Mascaret dla tygodnika "L 'Obs", Macron ma 24 kwietnia otrzymać 53 proc. głosów. Na konkurującą z nim liderkę Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen chce głosować 47 proc. respondentów.

Mniejsza niż w poprzednich sondażach różnica między Macronem, a Le Pen wynika ze słabego przenoszenia głosów lewicowych wyborców Jean-Luc Melenchona na prezydenta Macrona. Le Pen może natomiast liczyć na około 80 proc. wyborców prawicowego publicysty Erica Zemmoura - mówi prezes instytutu ankietowania Odoxa Gael Sliman.

Reklama

Debata między kandydatami, która odbyła się w środę, nie zmieniła znacząco ich poparcia społecznego. Zdaniem Slimana debata przyczyniła się bardziej do ustalenia intencji wyborców niż do zmiany. - Dla niektórych jest to kwestia głosowania na Macrona ze względu na jego prezydenturę i kompetencje. Inni głosują na Le Pen, ponieważ wydaje się im bardziej sympatyczna i bliższa ludziom - ocenia badacz.

Badanie zostało przeprowadzone w czwartek na reprezentatywnej próbie 1427 wyborców. Margines błędu wynosi 2,5 proc.