Melechon wygrał wśród najmłodszych. Na Macrona głosowali najstarsi

Gdyby na prezydenta Francji głosowali jedynie wyborcy z przedziału wiekowego 18-34, to Emmanuel Macron zmierzyłby się w drugiej turze nie z Marine Le Pen, a skrajnie lewicowym Jean-Luciem Mélenchonem - wynika z sondażów exit poll. Co więcej, to 70-letni kandydat Francji Nieujarzmionej w takim scenariuszu byłby zdecydowanym faworytem.

Zdjęcie Jean-Luc Mélenchon zajął trzecie miejsce w I turze wyborów prezydenckich / EMMANUEL DUNAND / AFP