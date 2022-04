Francja wybiera prezydenta. Podano wstępne dane o frekwencji

Oprac.: Jakub Krzywiecki Aktualności

Do godz. 17:00 we francuskich wyborach udział wzięło 63,23 proc. uprawnionych do głosowania. Pierwsze sondażowe wyniki wyborów będą znane po godz. 20:00. Liderem ostatnich sondaży z niewielką przewagą był urzędujący prezydent Emmanuel Macron.

Zdjęcie Głosowanie we Francji / PAP/EPA