Obostrzenia covidowe w Europie miały być już tylko złym wspomnieniem, niestety nowy wariant koronawirusa BA.5 sprawia, że zachodnie kraje mierzą się z nową falą zakażeń. Choć w większości z nich bez problemu można się poruszać po ulicach, to część krajów przywraca obowiązek zasłaniania ust.

Obostrzenia covidowe we Włoszech. Gdzie trzeba nosić maseczki?

Włosi mierzą się z kolejną falą pandemii koronawirusa, a liczba zakażeń bije nowe rekordy. Tylko 12 lipca potwierdzono ich blisko 143 tysiące co oznacza, że to największa liczba w tej fali pandemii, nie notowana we Włoszech od końca stycznia. Jakie obostrzenia covidowe we Włoszech wprowadzono w związku z zakażeniami?

Wakacje we Włoszech to obowiązek noszenia maseczek dla osób powyżej szóstego roku życia. Zasłaniać usta koniecznie trzeba w miejscach transportu publicznego, placówkach opieki zdrowotnej, a także na popularnych w Italii statkach i promach. Obostrzenia covidowe we Włoszech związane z noszeniem maseczek przedłużono do 30 września.

Obostrzenia covidowe na Cyprze. Wróciły maseczki

Jak dynamicznie rozwija się sytuacja związana z koronawirusem w Europie, pokazuje doświadczenie Cypru. Jeszcze na początku czerwca Cypr zniósł wymóg noszenia masek w większości regionów. Minął zaledwie miesiąc, a minister zdrowia Michalis Hadjipantela, w związku z licznymi zakażeniami, wprowadza nowe obostrzenia covidowe na Cyprze.

Co się zmienia? Wybierając się na tę wyspę Morza Śródziemnego należy pamiętać o zasłanianiu ust w pomieszczeniach zamkniętych. Wymóg noszenia maseczek wszedł w życie w piątek 8 lipca. Na razie nie wiadomo jak długo potrwają nowe obostrzenia covidowe na Cyprze.

Obostrzenia covidowe w Bułgarii: Maseczki i ograniczenia zgromadzeń

Od poniedziałku 13 lipca spore zmiany przywitały turystów w Bułgarii. Rząd zdecydował, że niemal w połowie regionów, gdzie najbardziej wzrosła liczba zakażeń, wrócił obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych i środkach komunikacji miejskiej. Obowiązują również ograniczenia dla dużych zgromadzeń.

Obostrzenia covidowe w Bułgarii wprowadzone od poniedziałku obejmą regiony takie jak Błagojewgrad, Burgas, Warna, Wraca, Gabrowo, Dobricz, Pernik, Płowdiw, Razgrad, Sofia-miasto, Sofia-obwód, Stara Zagora i Jamboł.

Obostrzenia covidowe we Francji: Kontrola na granicy

Francja obok Malty to jedyny kraj, który wciąż wymaga potwierdzenia pełnego zaszczepienia lub przebytej niedawno infekcji. Te należy okazać podczas przekraczania granicy, a osoby niezaszczepione muszą przedstawić aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa. Obostrzenia covidowe we Francji to obecnie obowiązek noszenia maseczek w środkach transportu publicznego w Nicei. Władze miasta jako jedyny region zdecydowały się na taki krok.



Wybierając się na południe Francji warto aktualizować informacje o obostrzeniach, bo coraz częściej mówi się o powrocie do obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i zatłoczonych miejscach. Na ten moment to jedynie zalecenia.

Obostrzenia covidowe w Hiszpanii

Obostrzenia covidowe w Hiszpanii to jak na razie obowiązek noszenia maseczek przez osoby zainfekowane. Te muszą zasłaniać usta zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni. Obostrzenia covidowe w Hiszpanii obejmują również osoby, które zakażenie koronawirusem przechodzą bezobjawowo.

Inne obostrzenia covidowe w Hiszpanii to jak na razie tylko ewentualność, o której wspomina tamtejsza minister zdrowia Carolina Darias. Średnia dzienna liczba zakażeń waha się w okolicach 20 tysięcy, dlatego mówi się o ponownym obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach.

Obostrzenia covidowe w Grecji: Jeszcze więcej maseczek?

Obostrzenia covidowe w Grecji to przedłużenie obowiązującego nakazu zasłaniania ust w transporcie publicznym, taksówkach, szpitalach, aptekach i domach opieki. Maseczki należy nosić będąc na niektórych statkach wycieczkowych i promach w pomieszczeniach zamkniętych, co jednak regulowane jest na poziomie lokalnym.

Zdjęcie Covidowe obostrzenia w Grecji to między innymi nakaz zasłaniania ust w transporcie publicznym / LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Kolejne obostrzenia covidowe w Gracji są rozpatrywane. Wszystko przez najwyższy od marca wskaźnik zakażeń koronawirusem. Dzienna liczba przekroczyła kilka dni temu 25 tysięcy. Eksperci apelują, by rozszerzyć listę miejsc, w których trzeba zasłaniać twarz.

Obostrzenia covidowe: Dania i Holandia

W Holandii zniesiono prawie wszystkie obostrzenia covidowe. Ani dowody szczepienia, ani wyniki testów nie są już wymagane. Maski nie są już potrzebne w sklepach, restauracjach i środkach transportu publicznego. Ochrona ust i nosa obowiązuje nadal na lotniskach i w samolotach. Obowiązek używania masek całkowicie został za to zniesiony w Danii.

Obostrzenia covidowe w Chorwacji, Turcji i Egipcie

Sytuacja w tych trzech krajach jak na razie jest najbardziej stabilna. Liberalna pod kątem obostrzeń covidowych jest Chorwacja, gdzie nakaz noszenia maseczek obowiązuje tylko w placówkach opieki zdrowotnej.

Identyczne nakazy obowiązują w Turcji. Tu jednak trzeba być czujnym, bo w Turcji również średnio dziennie rejestruje się około 10 tys. nowych przypadków zakażeń.

Obostrzenia covidowe w Egipcie to przedłużenie obowiązku noszenia maseczek w urzędach, sklepach oraz w zamkniętych i zatłoczonych pomieszczeniach. Dotyczy to także środków transportu publicznego, a także prywatnych przewoźników.



