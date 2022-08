Wakacje 2022 Gdzie tanio spędzić koniec wakacji 2022? Te cztery kraje to bestsellery wśród Polaków [CENY]

Erupcja europejskiego wulkanu Fagradalsfjall w Keflaviku na Islandii przyciąga obecnie największą uwagę. Nie wszyscy wiedzą jednak, że w Polsce w przeszłości również mogliśmy podziwiać potoki płynącej lawy.

Wakacje 2022 to świetna okazja do tego, aby wybrać się na wyprawę do krainy wygasłych wulkanów w Polsce. Co prawda, nie stwarzają już one większego zagrożenia, jednak wciąż mają swój urok i można je zwiedzać.

Jeżeli tylko macie ochotę dowiedzieć się, gdzie w Polsce można zobaczyć wulkany, koniecznie skorzystajcie z naszej mapy wulkanów w Polsce, którą dla was przygotowaliśmy.

Kraina wygasłych wulkanów w Polsce. Gdzie można je zobaczyć?

Kraina Wygasłych Wulkanów w Polsce, czyli Pogórze Kaczawskie, jest jednym z najbardziej różnorodnych pod względem geologicznym i tektonicznym obszarów naszego kraju, co zachęca turystów do wycieczek tutejszymi szlakami. Góry w tym miejscu mają ponad 500 milionów lat, a pozostałości po wulkanizmie wskazują na to, że aktywne wulkany występowały w tym miejscu około 250 milionów lat temu.

Niestety dziś po polskich wulkanach pozostały już jedynie wzniesienia, które przez wieki zmniejszały się i zmieniały swój wygląd wskutek upływu czasu i zmiennych warunków pogodowych. Ząb czasu odcisnął na nich piętno, jednak wciąż są piękne. A najłatwiej się o tym przekonać samodzielnie, w wakacje 2022 wybierając się w podróż Szlakiem Wygasłych Wulkanów, którego dokładną trasę można znaleźć tutaj .

Wulkany w Polsce. Wśród nich Wilkołak

Powadzi on przez Pogórze Kaczawskie, sięgając aż do Równiny Chojnowskiej i Równiny Wrocławskiej, a jedną z najciekawszych atrakcji jest tam Wilcza Góra, czyli polski wulkan zwany również Wilkołakiem, który był aktywny jeszcze około 15,5 miliona lat temu.

Jego cechą charakterystyczną jest bazaltowy komin o wysokości około 367 metrów n.p.m. Co prawda stożek Wilkołaka uległ zniszczeniu, jednak wciąż możemy zachwycać się jego pięknem.

Największy wulkan w Polsce: Ostrzyca Proboszczowicka, czyli Śląska Fudżijama

Największy wulkan w Polsce również znajduje się w Krainie Wygasłych Wulkanów i potocznie nazywa się go Śląską Fudżijamą. Prawidłowa nazwa tego miejsca to jednak Ostrzyca.

Wzgórze, które dawno temu było aktywnym wulkanem, wznosi się na wysokość blisko 501 m n.p.m i pomimo upływu lat wciąż zachwyca wspaniałym symetrycznym stożkiem, który można podziwiać już z daleka. Z tego powodu Ostrzycę Proboszczowicką uważa się za najbardziej widowiskowy polski wulkan.

Wulkany w Polsce mapa. Które wygasłe wulkany warto zobaczyć?

Oprócz wyżej wymienionych wulkanów: Ostrzyca i Wilcza Góra na Pogórzu Kaczawskim, warto zwrócić również uwagę na inne wygasłe wulkany w Polsce. Oto krótka lista najważniejszych, czyli mapa wulkanów w Polsce, które trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu:

Grodziec (na jego szczycie znajduje się zamek)

Górzec

Czerwona Skała

Bazaltowa Góra,

Rataj

Organy Wielisławskie

Stożek Wielki

Bazaltowa Góra

Okole

Co ważne, Góra Ślęża nie jest polskim wulkanem, pomimo tego, że znajduje się w ich bliskim sąsiedztwie. Turyści często powielają fałszywy mit, jakoby miała nim być, z uwagi na wygląd i położenie Ślęży.

Czy wygasłe wulkany w Polsce mogą się obudzić?

W naszym kraju są już jedynie pozostałości dawnego wulkanizmu, a to oznacza, że erupcja "Śląskiej Fudżijamy" czy innego wulkanu w Polsce jest bardzo mało prawdopodobna. Eksperci uważają, że wręcz niemożliwa.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż zdarzały się w historii świata również potężne erupcje wulkanów, które uchodziły za wygasłe. Przykładem może być, chociażby wulkan Gunung Tambora, który po długiej drzemce zaczął przebudzać się w 1812 roku, a w 1815 spowodował katastrofalną wręcz erupcję.



Niebezpieczne wulkany w Europie. Ich erupcja może być katastrofalna

Wygasłe wulkany w Polsce nie stwarzają zagrożenia, jednak tego samego nie można powiedzieć o wulkanach w Europie. Niektóre są stale aktywne, inne tylko uśpione.

Na szczęście raczej nie musimy obawiać się wulkanów w Czechach i na Słowacji. Nie oznacza to jednak, że możemy spać spokojnie. Oto wulkany w Europie, których ewentualna większa erupcja mogłaby mieć iście katastrofalne skutki. Większość z nich można zwiedzać:

Wezuwiusz - w 79 roku wybuch tego wulkanu w Europie zniszczył Pompeje, Herkulanum i Stabie, ale ludzie najwyraźniej nie wyciągnęli wniosków. Obszar pod wulkanem jest gęsto zaludniony...

Etna - stale aktywny wulkan we Włoszech. Etna miewała w przeszłości bardzo silne erupcje, a gdyby fragment zbocza osunął się do morza, mogłoby to doprowadzić do silnego tsunami

Zdjęcie Wulkan Etna jest zdolny do potężnych erupcji / AA/ABACA / East News

Katla - ogromny wulkan na Islandii, który wybucha około dwa razy w ciągu wieku. Zwykle dzieje się to niedługo po erupcji wulkanu Eyjafjallajökull (ostatnia w 2010 roku) i zawsze są to erupcje silne.

Laacher See - ostatnia erupcja tego niemieckiego wulkanu miała miejsce około 10 930 lat p.n.e. i w ciągu kilku dni doprowadziła do pokrycia obszaru doliny Renu 7-metrową warstwą pumeksu i pyłów.

Marsili - największy podwodny wulkan w Europie usytuowany w akwenie Morza Tyrreńskiego. Został odkryty dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku, więc trudno określić, jak bardzo może być niebezpieczny. W razie erupcji na pewno jest jednak zdolny do wywołania silnego tsunami.

Campi Flegrei - ogromny superwulkan we Włoszech. Kaldera ma ponad 13 kilometrów, a to miejsce jest stale aktywne sejsmicznie, więc trzeba się liczyć z ewentualną możliwością silnej erupcji, która mogłaby doprowadzić do prawdziwej tragedii w całej Europie.

Erupcja wulkanu na Islandii. Ostrzeżenie przed trującymi gazami

