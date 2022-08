Wakacje po sezonie? Włochy to najgorętszy kierunek! Tanie bilety lotnicze już za niecałe 200 złotych

Wakacje 2022 Wakacje po sezonie. Gdzie pojechać w Europie? Podpowiadamy cztery najpopularniejsze kierunki

Kiedy powrót do codzienności zaczyna nas przytłaczać i coraz bardziej tęsknimy za minionymi wakacjami, warto wyjechać choć na kilka dni. Idealnym kierunkiem na taki wypad są Włochy. Jesienna aura zdecydowanie sprzyja zwiedzaniu. Na przełomie września i października temperatury we Włoszech wciąż sięgają ponad 20 stopni.



Jeżeli zaplanujesz urlop z odpowiednim wyprzedzeniem, uda ci się sporo zaoszczędzić. Bilety lotnicze do włoskich miejscowości można upolować teraz w naprawdę atrakcyjnych cenach. Podpowiadamy, gdzie warto wybrać się na jesienny urlop.



Reklama

Włochy po sezonie. Tanie loty do Bergamo

Bergamo to jedno z najpiękniejszych włoskich miast. Do tej uroczej miejscowości pod koniec września możesz dolecieć już za 39 złotych. Tanie bilety lotnicze dostępne są również na początku października. Z lotniska do centrum miasta można dostać się autobusem w ok. 15 minut.



Zdjęcie Tanie loty do Włoch, fot. Ryanair.com /

Zdjęcie Tanie loty do Bergamo, fot. Ryanair.com /

Bilety powrotne są nieco droższe, ale nadal można upolować atrakcyjne okazje. Decydując się na podróż w terminie od pierwszego do piątego października wydasz jedynie 120 złotych. Niewiele więcej, bo 168 złotych będą kosztowały loty w terminie od 28 września do 3 października.



Zdjęcie Tanie loty z Włoch, fot. Ryanair.com /

Wakacje we wrześniu. Co zwiedzić w Bergamo?

Bergamo leży u podnóża Alp i jest podzielone na dwie części - nowoczesne, tętniące życiem Dolne Miasto oraz średniowieczne, otoczone murem Górne Miasto.



Najważniejsze zabytki Bergamo kryją się w historycznej, górnej części miasta. Można do niej dotrzeć zabytkową kolejką Funicolare. Sercem starego miasta są dwa połączone ze sobą place Piazza Vecchia i Piazza Duomo. Na środku wybudowanego w XV wieku Piazza Vecchia znajduje się fontanna Contarini udekorowana postaciami lwów i sfinksów.



Najważniejszym obiektem jest jednak Palazzo della Ragione - jeden z najstarszych publicznych pałaców we Włoszech. Zwiedzanie kolejnego placu, Plazza Duomo, warto rozpocząć od Katedry św. Aleksandra, który uznawany jest za patrona miasta. Nie sposób przegapić także Bazyliki Santa Maria Maggiore oraz renesansowej Cappella Colleoni. Zwiedzanie warto zakończyć wjeżdżając na szczyt wzgórza San Vigilio, z którego rozpościera się piękny widok na całe miasto.



Odwiedź stolicę mody i wypocznij nad jeziorem Como

Z Bergamo w około godzinę możesz dostać się do Mediolanu. Najlepiej zdecydować się na podróż autobusem, który odjeżdża bezpośrednio z lotniska i zatrzymuje się na dworcu głównym w Mediolanie.

Najbardziej rozpoznawalnym punktem Mediolanu jest Plac Katedralny. Znajdująca się na nim Katedra Mediolańska jest jednym z największych, a jednocześnie najpiękniejszych budynków sakralnych świata. Katedra prezentuje się imponująco nie tylko z zewnątrz, warto zwiedzić także jej wnętrze.



Kolejnym obowiązkowym punktem wizyty w Mediolanie jest neoklasycystyczna Galeria Wiktora Emanuela II. W centralnej części pasażu na posadzce znajdują się herby włoskich miast, m. in. Turynu. Mówi się, że stanięcie na genitaliach byka i trzykrotne obrócenie się na pięcie przynosi szczęście.



Będąc w Mediolanie warto odwiedzić również kościół Santa Maria delle Grazie. To właśnie w nim znajduje się słynne dzieło Leonarda da Vinci "Ostatnia Wieczerza".



Z Mediolanu można wybrać się na wycieczkę nad jezioro Como, uznawane za jedno z najpiękniejszych europejskich jezior. Podróż pociągiem z głównej stacji Mediolanu zajmie około 40 minut.



Tanie loty do Włoch? Kierunek: Treviso

Kolejnym miastem idealnym na urlop we Włoszech jest Wenecja. Latem miasto jest pełne turystów, zaś jesienią można je zwiedzić w dużo spokojniejszej atmosferze. Do Wenecji dotrzesz w około 40 minut z lotniska w Treviso. Ceny biletów lotniczych do Treviso w październiku zaczynają się już od 69 złotych. Loty z Krakowa odbywają się w środy i soboty.



Zdjęcie Tanie loty do Włoch, fot. Ryanair.com /

Ceny lotów powrotnych zaczynają się od 81,40 złotych. Planując podróż w dniach od 8 do 12 października wydasz więc na bilety jedyne 150,40 złotych.

Zdjęcie Tanie loty z Włoch, fot. Ryanair.com /

Z Treviso blisko do Wenecji

Wenecja to miasto zbudowane na 117 wyspach połączonych 417 mostami. Jednym z najsłynniejszych miejsc jest Plac św. Marka otoczony zabytkami takimi, jak Bazylika św. Marka, Pałac Dożów czy samodzielna dzwonnica. W okolicy warto zobaczyć również uroczy Most Westchnień, który łączy Pałac Dożów ze skrzydłem więziennym. Według legendy, jeśli para zakochanych pocałuje się na gondoli pod tym mostem o zachodzie słońca, ich miłość będzie trwać wiecznie.



Zdjęcie Z Treviso, do którego są tanie loty, łatwo dotrzesz do Wenecji / 123RF/PICSEL

Rejs gondolą jest oczywiście jedną z najpopularniejszych atrakcji w Wenecji. Cena około pół godzinnego rejsu wynosi jednak aż 80 euro (tańszy jest autobus wodny). Będąc w Wenecji, warto wybrać się również na taras widokowy Fondaco dei Tedeschi, który zapewnia doskonały widok na panoramę miasta.



Paulina Borczak