Jeśli zastanawiacie się, gdzie spędzić wakacje we wrześniu, to Polska wydaje się idealnym rozwiązaniem nie tylko w kwestii oszczędności, ale i wyboru, jaki pozostawia turystom. Możecie udać się w zasadzie we wszystkie zakątki kraju i na pewno znajdziecie coś dla siebie.

Gdzie wybrać się na tanie wczasy w Polsce?

Pogoda we wrześniu w Polsce często stanowi zagadkę. Czasem jest słonecznie i ciepło, a niekiedy mamy deszczowe dni. Zgodnie z długoterminową prognozą pogody, w pierwszej połowie września możemy liczyć na temperatury od 18 do 22 stopni. Natomiast koniec września to nie tylko spadek temperatury, ale i częstsze opady w całym kraju.

To sprawia, że bardzo ważny jest wybór odpowiedniego miejsca na wakacje we wrześniu. Warto wybrać lokalizację, gdzie nawet podczas niepogody będziemy mogli skorzystać z atrakcji zarówno na świeżym powietrzu, jak i pod dachem. Jeśli jeszcze zastanawiacie się, gdzie spędzić wakacje we wrześniu to mamy dla was kilka propozycji.

Tanie wczasy po sezonie: Trójmiasto, Bieszczady, Jura Krakowsko-Częstochowska, Mazury

Trójmiasto

Trójmiasto to świetna opcja dla tych, którzy chcą znaleźć tanie wczasy w Polsce. Ceny po sezonie są tutaj o wiele niższe niż w szczytowych miesiącach i jest zdecydowanie mniej turystów. Ciekawymi miejscami do zwiedzania są: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności oraz Muzeum Gdańska, które znajduje się w Ratuszu.

W Sopocie można wybrać się do Aquaparku lub odwiedzić Muzeum Sportu. Gdynia w deszczowe dni oferuje możliwość spędzenia czasu w Akwarium Gdyńskim, Centrum Nauki Experyment i Muzeum Emigracji. Oczywiście, jeśli dopisze słoneczna pogoda, warto wybrać się na plażę, odwiedzić molo w Sopocie oraz gdyńskie Orłowo.



Zdjęcie Wakacje we wrześniu w Gdańsku kosztują o wiele mniej niż w sezonie. / 123RF/PICSEL

Bieszczady

Wycieczka w Bieszczady to zawsze dobry pomysł, a szczególnie jako opcja na wakacje we wrześniu. Jednak pamiętając o zmiennej pogodzie, warto zatrzymać się na przykład w Sanoku. To malownicze miasteczko nie tylko położone jest blisko pięknych szlaków, ale i zagwarantuje atrakcje, które pomogą nam spożytkować czas podczas deszczowej aury.

Można wybrać się do Zamku Królewskiego w Sanoku, w którym umieszczone zostały ciekawe wystawy i bogate zbiory, między innymi z kolekcji Zdzisława Beksińskiego. Wartym odwiedzenia miejscem jest również Muzeum Historyczne. Oprócz tego znajduje się tu Szlak Architektury Drewnianej i jeden z najładniejszych skansenów na terenie Polski. Ceny są o wiele niższe niż w szczytowych miesiącach, zarówno w przypadku noclegów, jak i restauracji, a w dodatku Bieszczady jesienią zachwycają piękną kolorystyką, którą można podziwiać z o wiele mniej zatłoczonych szlaków niż w sezonie.

Jura Krakowsko-Częstochowska

Szlak Orlich Gniazd to bardzo atrakcyjna trasa, wiodąca śladem polskich zamków. Jest skierowana do tych, którzy chcą postawić na aktywne wakacje we wrześniu. Wybierając się tam można zobaczyć nie tylko wiele interesujących, historycznych miejsc, ale i cieszyć się bliskim kontaktem z naturą oraz zdobyć pobliskie Sokole Góry.

Na tym szlaku znajdziecie między innymi Zamek w Ogrodzieńcu, Królewski Zamek Bobolice, Zamek Tenczyn, Maczugę Herkulesa, Park Miniatur w Podzamczu, Jaskinię Nietoperzową, Bramę Twardowskiego i Zamek w Olsztynie. To wszystko otoczone jest pięknymi krajobrazami, które niejednego turystę zachęcą do powolnego zwiedzania, z przystankami na podziwianie widoków.

Zdjęcie Jura Krakowsko-Częstochowska to dobry wybór na wakacje we wrześniu. / 123RF/PICSEL

Mazury

Jeśli zastanawiacie się, gdzie spędzić wakacje we wrześniu, żeby naładować swoje baterie na cały rok pracy i porządnie wypocząć, to Mazury będą idealnym rozwiązaniem. To także świetny pomysł dla wszystkich, którzy kochają sporty wodne, bo to najlepszy czas na uprawianie żeglarstwa, windsurfingu i kajakarstwa oraz na wędkowanie, któremu sprzyja mniejsza liczba urlopowiczów.

Nie brakuje tu także miejsc na piesze i rowerowe wycieczki, a w przypadku niepogody można zwiedzić Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, Twierdzę Boyen w Giżycku czy Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Enoturystyka - czyli wrzesień idealny na podróż po polskich winnicach

Kochacie wino? Jeśli tak, to wakacje we wrześniu będą dla Was najlepszym wyborem, ponieważ to czas winobrania! Jest to najbardziej sprzyjający okres na enoturystykę, która od kilku lat bardzo dobrze rozwija się w Polsce w dwóch województwach - lubuskim i małopolskim. Między innymi w Zielonej Górze będziecie mogli zwiedzić malownicze winnice, zasmakować wina i posłuchać opowieści o uprawie winorośli.

Dodatkowo jest to okazja do uczestnictwa w rozmaitych targach i koncertach organizowanych z tej okazji. Podobnych wrażeń możecie szukać w okolicy Krakowa, gdzie także znajduje się wiele rozwijających się winnic, oferujących zwiedzanie połączone z degustacją.

Gdzie spędzić wakacje we wrześniu na weekend?

City break - Kraków, Warszawa, Wrocław

Jeśli nie planujecie jechać na długie wakacje we wrześniu, to skorzystajcie z możliwości city breaku, czyli krótkiego jedno- lub dwudniowego wyjazdu do miasta, w którym znajdziecie wiele atrakcji turystycznych. Przykładem takiego miejsca jest Kraków, gdzie zwiedzać można między innymi: Zamek Królewski na Wawelu, Bazylikę Mariacką, Sukiennice, Katedrę Wawelską, Bramę Floriańską, Barbakan Krakowski czy Muzeum Narodowe.

Równie ciekawe atrakcje pojawiają się w Warszawie, gdzie odwiedzić można: Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, Centrum Nauki Kopernik czy Zamek Ujazdowski.

Kolejnym miastem, które nadaje się idealnie na krótki wypad, jest Wrocław. Turyści mogą tu zwiedzić między innymi: Starówkę, Panoramę Racławicką, Ostrów Tumski, Ogród Japoński, ZOO z Afrykarium, Muzeum Współczesne oraz Katedrę św. Jana Chrzciciela.

Zdjęcie Wakacje we wrześniu możesz zaplanować w Warszawie, gdzie nie brakuje atrakcji! / SAUL LOEB / AFP

Grzybobranie

Wrzesień to świetny moment na wyprawę na grzyby, które już zaczynają się pojawiać o tej porze roku. Grzybobranie to bardzo przyjemne, relaksujące zajęcie, a obfite zbiory nie tylko pozwolą Wam na aktywny odpoczynek, ale i na przygotowanie pysznych potraw z grzybów. To sprawia, że warto pojechać na krótkie wakacje we wrześniu do miejsc otoczonych lasami.

Po więcej informacji, jak i gdzie najlepiej szukać grzybów, zajrzyjcie tutaj .

