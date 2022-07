Wakacje 2022 za darmo. Jakie atrakcje czekają na nas w Warszawie?

Wakacje w dużym mieście wcale nie muszą być nudne. Nie ma konieczności wyjazdu nad morze lub w góry, by dobrze spędzić czas. Jeszcze lepiej, kiedy przez cały nasz wypoczynek nie wydamy na atrakcje ani grosza. Taka wizja jest możliwa, nawet w samym środku Warszawy. Seanse filmowe czy koncerty w plenerze to tylko część tego, co czeka nas w mieście. Co oferuje nam na wakacje Warszawa?

Zdjęcie Wakacje 2022 za darmo w Warszawie. Bezpłatne kina, muzea i pokazy multimedialne / Mateusz Grochocki/East News / East News