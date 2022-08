Używasz środków na kleszcze lub komary? Te błędy mogą się skończyć tragicznie

Środki na komary oraz kleszcze w sezonie letnim sprzedają się jak świeże bułeczki. Niestety nie każdy zwraca uwagę na informacje umieszczone na opakowaniach. Doprowadzić to może do większych szkód niż samo ugryzienie przez owada, ponieważ środki biobójcze to dość często mocne środki chemiczne, których wykorzystanie niezgodnie z zaleceniami może doprowadzić do wypadku.



Preparaty na komary i kleszcze to zazwyczaj produkty stwarzające zagrożenie dla użytkowników lub środowiska ze względu na zawartość określonych substancji. Z tego też powodu Inspekcja Handlowa regularnie bada, czy spełnione są wymagania związane z ich obrotem, prawidłowym oznakowaniem i bezpiecznym opakowaniem.

Małopolska: Sprawdzono 26 preparatów, m.in. na komary i kleszcze

Do obecnych na rynku środków na komary i kleszcze odniósł się w swoim najnowszym komunikacie Małopolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Jednostka sprawdziła 26 partii produktów biobójczych, w tym 17 na komary, kleszcze itp., przeznaczonych do użycia dla ludzi i zwierząt, a oferowanych na terenie województwa małopolskiego. Pozostałe produkty dotyczyły m.in. likwidacji gniazd os czy zwalczania myszy lub mrówek.

W ramach działań kontrolnych Inspekcja zakwestionowała tylko trzy preparaty. W przypadku jednego z nich (granulatu na myszy i szczury) zwrócono uwagę na drobną nieścisłość związaną z hasłem ostrzegawczym. Kolejne dwa produkty (na mrówki i muchy) zakwestionowano natomiast ze względu na ich oferowanie po upływie terminów przydatności do użycia. Wśród wszystkich zbadanych preparatów, żaden na komary oraz kleszcze nie został wycofany z obiegu.

Środki na komary i kleszcze: O czym musimy wiedzieć?

W przypadku środków na komary oraz kleszcze nie zarejestrowano żadnych nieprawidłowości względem oznakowania produktów. Należy jednak samemu pamiętać o kilku podstawowych zasadach, ponieważ nieprawidłowe korzystanie z preparatów chemicznych może skończyć się tragicznie. Inspekcja informuje, aby:

Trzymać środki na komary i kleszcze z dala od dzieci oraz zwierząt,

z dala od dzieci oraz zwierząt, Stosować się bezwzględnie do zaleceń zawartych w ulotkach lub na opakowaniach produktów,

Sprawdzić, czy preparat jest do stosowania na ubraniach, czy jednak na skórze,

Środki na komary i kleszcze przechowywać z dala od środków spożywczych,

przechowywać z dala od środków spożywczych, Preparaty w formie aerozolu powinny być przechowywane w zacienionym miejscu, z dala od ognia,

W przypadku działań niepożądanych jak najszybciej umówić się do lekarza,

Opakowania po środkach na komary oraz kleszcze powinny być wyrzucane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszelkie wątpliwości dotyczące środków na komary i kleszcze możemy konsultować z Inspekcją Handlową.

