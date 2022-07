Rekord upału w Polsce miał miejsce ponad sto lat temu pod Opolem i do tej pory nie został pobity. Mimo to zdarzały się okresy, kiedy słupki rtęci zbliżały się do najwyższej odnotowanej w Polsce temperatury. Ile wynosi rekord upału w Polsce?

Rekord upału w Polsce: Najgoręcej było w 1921 roku

Najgorętszymi miesiącami w roku w Polsce są czerwiec i lipiec. Potwierdzają to rekordy upałów. Ten czerwcowy został już w tym roku osiągnięty - 19 czerwca w Słubicach zanotowano 38,3°C, co było wyrównaniem rekordu temperatury powietrza dla czerwca. Tyle samo termometry pokazywały 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu.

Reklama

Rekord upału w Polsce odnotowano 29 lipca 1921 roku w Prószkowie koło Opola. Słupki rtęci pokazały wtedy 40,2°C.



Niewiele "chłodniej" tego dnia było we wsi Zbiersk w województwie wielkopolskim. Tu rekord upałów to równe 40°C. Natomiast we wsi Pętkowa termometry w cieniu pokazywały 39,6°C.

CZYTAJ TAKŻE: Prof. Miętus: Bałtyk stanie się nieładnie pachnącą sadzawką

Blisko rekordowych upałów, czyli gorące lato 1959 i 1994

Kolejne bliskie rekordu odczyty miały miejsce dopiero 38 lat później. Co prawda nie było tak ciepło jak w Prószkowie w 1921 roku, jednak słupki rtęci dobijały do 40 stopni. Tak było chociażby w miejscowości Kończewice w województwie pomorskim. Tu rekord upału został zapisany 11 lipca 1959 roku.

Wspomniane Słubice, w których padł czerwcowy rekord upału w Polsce, mogą przejąć po Tarnowie miano "polskiego bieguna ciepła". Położone w województwie lubuskim miasto zapisało się również jako najgorętsze miejsce w Polsce 30 lipca 1994 roku. Temperatura powietrza osiągnęła tam rekordowe 39,5°C.

CZYTAJ TAKŻE: Upały sprzyjają powstawaniu miraży. Pojawiają się w całej Polsce

Bliskie rekordu upały w Polsce w kolejnych latach to słupki rtęci sięgające niemal 39 stopni. W miejscowości Koło w Wielkopolsce w lipcu 1998 roku odnotowano 38,4°C. Piętnaście lat później w miejscowości Silniczka, tym razem w łódzkim, termometry pokazywały 38,9°C.

Identyczną temperaturę, jak w tym roku w Słubicach, odnotowano w sierpniu 2015 roku w miejscowości Krzyż - tu również słupki rtęci na tremometrach podskoczyły do 38,3°C.

Rekord upału w Polsce: czy będzie w tym roku?

Jeszcze w pierwszej połowie lipca Globalny System Prognozowania Pogody ostrzegał, że padnie rekord upału w Polsce i słupki rtęci podskoczą do 43 stopni Celsjusza. Niepokojące prognozy dla Polski się nie sprawdziły, jednak tropikalne upały dają się we znaki na zachodzie Europy.

W Wielkiej Brytanii padł historyczny rekord temperatur - 40°C zarejestrowano na londyńskim lotnisku Heathrow. W Portugalii od 7 lipca wskutek upałów zmarło ponad 1000 osób, w Hiszpanii - niemal 700. Czy w Polsce padnie dziś rekord ciepła?

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który w Polsce prognozuje pogodę od 1919 roku, 21 lipca lokalnie temperatura wyniesie do 38 stopni Celsjusza i będą to wskazania, które zbliżą się do rekordowych wartości. IMGW ostrzega jednocześnie, że upał w niektórych miejscach może na zachodzie kraju sięgnąć 39 stopni Celsjusza.

CZYTAJ TAKŻE:

Przed upałami "chronił się" w koszu na śmieci. Nagranie hitem Internetu

Koniec z golizną na ulicach chorwackich kurortów. Bikini tylko na plaży?