Tragiczne wypadki w Tatrach. Dlaczego "góra strachu" jest tak niebezpieczna?

Oprac.: Andrzej Zasadni Wakacje 2022

Kościelec w Tatrach to jeden z piękniejszych szczytów. Miłośników wspinania przyciąga jego niezwykła sylwetka, porównywana do alpejskiego Matterhornu lub drugiego najwyższego szczytu globu, Czogori, popularnie nazywanego K2. Podobnie jak ośmiotysięcznik, Kościelec jest miejscem, w którym dochodzi do licznych, śmiertelnych wypadków, a ostatni miał miejsce w marcu tego roku. Dlaczego Kościelec jest tak niebezpieczny?

Zdjęcie Kościelec nazywany często "polskim K2" lub "polskim Matterhornem”, wznosi się nad Czarnym Stawem Gąsienicowym. Choć niewysoki, stanowi spore wyzwanie dla turystów. / 123rf.com / 123RF/PICSEL