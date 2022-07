Te linie lotnicze zaczną strajk w najbliższych dniach. Czy twój lot będzie odwołany?

Wakacje 2022

Strajki pracowników linii lotniczych trwają już od pewnego czasu. W zeszłym tygodniu do strajkujących dołączyła linia easyJet. Po ostatnich protestach we Włoszech, teraz nadchodzi czas na Hiszpanię. Ogromna liczba lotów została odwołana lub opóźniona. A to jeszcze nie koniec, bo znane są już terminy kolejnych strajków. Oto lista linii lotniczych, które będą strajkować w najbliższych dniach. Co te strajki oznaczają dla polskich turystów i gdzie lepiej uważać?

Zdjęcie W najbliższych dniach te linie lotnicze będą strajkować. Sprawdź, gdzie easyJet i Ryanair kontynuują swoje protesty / Mateusz Wlodarczyk/FORUM / Agencja FORUM