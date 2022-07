Akcja "Wakacje z Korwinem" trwa od kilkunastu dni. Stojący na czele jednego z czterech ugrupowań wchodzących w skład Konfederacji przez ten czas intensywnie zabiega o uwagę turystów w najchętniej odwiedzanych przez nich miejscach. Zamiast przemawiać w ciasnych i zamkniętych pomieszczeniach, woli otwarte przestrzenie.

Nie potrzebuje przy tym wiele rekwizytów, korzystając zazwyczaj z tego, co ma akurat pod ręką. Oprócz nagłośnienia (mikrofonu podłączonego do przenośnego głośnika), korzysta z ławek, murków lub... skrzynek po piwie. Co do ubrań, Korwin-Mikke na spotkaniach gustuje raczej w stylu formalno-swobodnym, łącząc garniturowe spodnie i koszulę z trampkami lub gumowymi klapkami.

"Wakacje z Korwinem". Wideo okazało się hitem

Podczas "Wakacji z Korwinem" polityk odwiedził już m.in. Ustkę, Rowy, Łebę, Międzyzdroje, Rewal, Kamień Pomorski, Gryfice, Pobierowo, Goleniów i Gryfino. Ma napięty harmonogram - każdego dnia lider partii KORWIN pojawia się w trzech miejscach.

Na jednym z takich spotkań pojawił się też autor nagrania, które w serwisie TikTok wyświetlono już ponad 1,2 mln razy, a liczba ta wciąż rośnie. Podobnie jak liczba komentarzy - od momentu publikacji pojawiło się ich ponad trzy tysiące, a polubienia niedługo przekroczą granice 100 tysięcy.

TikTok

Pomysłodawca i zarazem organizator "Wakacji z Korwinem" przyciąga wzrok nietypowym podwyższeniem, na którym się znajduje. Uwagę może też zwracać jego obuwie - to crocsy, które przez jednych uważane są za kultowe, a przez innych uznawane za symbol obciachu.

- Słuchajcie! Ten okrągły stół był oczywiście prostokątny i siedziało przy nim ponad 200 facetów i facetek. I poza nami trzema wszyscy mieli genialne pomysły, jak dzieci trzeba wychowywać - mówi poseł Konfederacji na nagraniu.

Pechowy mikrofon. Problemy techniczne zirytowały Korwina

Ale w sieci jest też dostępna dalsza część tego wystąpienia, w której Korwin-Mikke musi na moment przerwać swoją mowę przez problemy techniczne.

TikTok

- Posłuchajcie, jest takie stare powiedzenie, że jak socjaliści zdobędą władze na Saharze, to nic... - przerwał nagle polityk - Co jest?! - krzyknął w stronę jednego ze swoich pomocników. Szybka reakcja ze strony trzymającego laskę prezesa partii mężczyzny umożliwiła kontynuowanie wystąpienia. - Tylko po jakimś czasie wystąpi przejściowy brak piasku. Otóż doszło do tego, że w Polsce, kraju, który stoi na węglu, wystąpił przejściowy brak węgla. I rząd nam mówi, że mamy zbierać chrust i ocieplać mieszkania - dokończył myśl Korwin-Mikke.

"Wakacje z Korwinem". Tłumów nie widać

Nie wiadomo, skąd konkretnie przemawiał do zebranych polityk, choć część komentujących wspomina o Pobierowie. Na nagraniu nie można też dostrzec uczestników zgromadzenia (o ile w ogóle tacy byli). Faktem jest natomiast, że niektóre ze spotkań Korwin-Mikkego z wyborcami przyciągają po kilkadziesiąt osób. Wśród wpisów użytkowników TikToka pod wideo nie zabrakło komentarzy z przymrużeniem oka. Oprócz jawnie kpiących pojawiły się też głosy popierające lidera partii KORWIN.

Na oficjalnym koncie ugrupowania można znaleźć wcześniejsze wystąpienia Janusza Korwin-Mikkego podczas "Wakacji z Korwinem". Wiadomo z nich m.in., że poseł lubi prowadzić spotkania, stojąc na podwyższeniu (przeważnie jest to po prostu ławka).