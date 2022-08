Spis treści: 01 Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Śniardwy

02 Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Niegocin

03 Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Mamry

04 Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Nidzkie

05 Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Kisajno

06 Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Jegocin

07 Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Jeziorak

Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Śniardwy

Jezioro Śniardwy to zdecydowanie najlepiej znane i powszechnie kojarzone polskie jezioro. Duża popularność Śniardwy wynika z faktu, że to największe jezioro w Polsce - ma 113 km2 powierzchni. Położone jest w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Wśród miejscowości znajdujących się w pobliżu jeziora Śniardwy można wymienić: Mikołajki (od strony północno-zachodniej), Łuknajno, Suchy Róg, Tuchlin, Zdęgówka, Dziubiele i Okartowo (od północy), Nowe Guty, Lisie Jamy, Kwik, Zdory oraz Szczechy Wielkie (od wschodu).

Malownicze zakątki, urocze zatoczki, przepiękne widoki Śniardw jak magnez przyciągają spragnionych rekreacji turystów. Szlak żeglugowy ciągnie się wzdłuż południowo-zachodnich brzegów jeziora. Na powierzchni zbiornika często zdarzają się silne wiatry, co stanowi wyzwanie dla mniej wprawnych żeglarzy.

Zdjęcie Jezioro Śniardwy od wielu lat pozostaje jednym z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków w Polsce / Mateusz Grochocki / East News

Rybostan jeziora jest niezwykle bogaty i ściąga na wody jeziora Śniardwy wędkarzy z całej Polski, a także z odległych zakątków Europy. Najliczniej reprezentowane są: węgorze, liny, płocie, leszcze, szczupaki, sandacze, okonie, wzdręgi, karasie.

Ciekawostkę stanowi fakt, że na jeziorze Śniardwy znajduje się osiem wysp. Wśród największych znajdują się wyspy: Szeroki Ostrów, Czarci Ostrów, Kaczor oraz Pajęcza.

Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Niegocin

Na liście najpiękniejszych jezior na Mazurach nie mogło zabraknąć Niegocina. To trzeci pod względem wielkości akwen w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jego powierzchnia to 26,04 km2, a głębokość maksymalna 39,7 m. Wokoło jeziora znajdują się liczne plaże. Akwen posiada duże walory turystyczne.

Przy jeziorze Niegocin zlokalizowanych jest wiele ośrodków wypoczynkowych oraz miejscowości turystycznych, w tym m.in.: Giżycko, Wilkasy, Rydzewo, Grajewo i Strzelce. Przez Niegocin biegnie również szlak żeglugowy z Giżycka do Mikołajek, Ruciane-Nida oraz Pisza.

Jezioro Niegocin to również dużo bogactwo zamieszkujących tam ryb. W akwenie tym żyje m.in.: karaś pospolity, leszcz, lin, miętus, okoń, płoć, szczupak, sandacz oraz sielawa. Wędkarze chętnie wybierają to miejsce na połów w okresie od czerwca do października.

Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Mamry

Jezioro Mamry znajduje się w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jest drugim co do wielkości jeziorem w Polsce. Ma 7,6 km długości i 5,2 km szerokości.

Na jeziorze znajdują się aż 33 wyspy, a największa z nich to Upałty. Co ciekawe, Mamrami nazywanych jest także sześć połączonych jezior: Mamry Północne, Kirsajto, Kisajno, Dargin, Święcajty, Dąbskie. Zbiorniki są ze sobą połączone, co sprawia, że stanowią atrakcję turystyczną dla miłośników żeglarstwa. Przez jezioro Mamry wiedzie trasa żeglugowa: Węgorzewo - Giżycko - Mikołajki - Pisz - Ruciane-Nida.

Jezioro Mamry stwarza warunki do plażowania zarówno na strzeżonych, jak i dzikich kąpieliskach. Wokół jeziora ulokowanych jest mnóstwo ośrodków wypoczynkowych i wypożyczalni sprzętu wodnego.

Na liście miejsc, które warto zobaczyć nad jeziorem Mamry, jest pałac Lehndorffów w Sztynorcie Dużym, bunkry Kwatery Głównej Niemieckich Wojsk Lądowych w Mamerkach oraz kościół pw. Chrystusa Króla we wsi Radzieje pochodzący z początku XIX wieku.

Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Nidzkie

Jezioro Nidzkie to jedno z najdzikszych akwenów położonych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, przy miejscowości Ruciane-Nida. Wyjątkowość tego jeziora stanowi lokalizacja - część tafli jeziora Nidzkiego wchodzi w skład rezerwatu przyrody. Na większości powierzchni jeziora nie wolno używać silników spalinowych, co sprawia, że panuje tutaj błoga cisza. To doskonałe miejsce dla tych, którzy szukają przede wszystkim kontaktu z naturą.

Długość jeziora Nidzkiego wynosi 23 km. Dno posiada liczne zagłębienia. Średnia głębokość jeziora wynosi 6,2 m, natomiast głębokość maksymalna 23,7 m. Jezioro Nidzkie ma bardzo urozmaicony kształt pełen zatok i wysepek, dlatego stanowi raj dla fanów sportów wodnych i pływania kajakami. Na trasie można podziwiać imponującą przyrodę i piękne widoki.

Zdjęcie Jezioro Nidzkie jest jednym z najpiękniejszych jezior na Mazurach / Jan Bielecki/East News / East News

Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Kisajno

Jezioro Kisajno jest nazywane "perłą wśród mazurskich jezior" i wchodzi w skład kompleksu wodnego Mamry. Akwen łączy się z jeziorami: Dargin, Niegocin (kanałem Giżyckim) oraz Tajty (kanał Piękna Góra). Atrakcyjne położenie i rozwinięta linia brzegowa z licznymi zatokami, półwyspami i wyspami, sprawia, że jest to obszar wyjątkowy.

Kisajno jest jeziorem rozległym i tajemniczym, choć sprawia wrażenie dużo mniejszego niż jest w rzeczywistości. Powodem jest archipelag wysp, które znajdują się w południowej części jeziora. Pobyt nad jeziorem Kisajno warto połączyć ze zwiedzaniem lokalnych atrakcji turystycznych.

Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Jegocin

Jezioro Jegocin przez niektórych uważane jest za najpiękniejszy zbiornik wodny na Mazurach. Położone jest w Mazurskim Parku Krajobrazowym, w gminach Pisz i Nuciane-Nida, na terenie Puszczy Piskiej. Zbiornik otoczony jest lasem i objęty strefą ciszy. Wokół brzegów nie ma żadnych zabudowań ani pól namiotowych. Zatem to opcja dla tych, którzy szukają chwili oddechu i plażowania na dziko podczas wakacji w znanym kurorcie. Ponadto wielkim atutem jeziora Jegocin jest krystalicznie czysta woda.

Najpiękniejsze jeziora na Mazurach – jezioro Jeziorak

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć Jezioraka, który jest szóstym pod względem powierzchni oraz najdłuższym jeziorem w całej Polsce. Walory przyrodnicze akwenu i atrakcje turystyczne, położonego w sąsiedztwie miasta Iławy, co roku przyciągają liczne grono turystów.

Jezioro Jeziorak położone jest w obrębie malowniczego Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Na terenie parku znajduje się wiele rezerwatów przyrody, a przepiękne widoki leśnej roślinności na długo pozostają w pamięci. Tereny jeziora to także siedlisko dzikich i drapieżnych ptaków. Zwolennicy obcowania z naturą nad brzegami Jezioraka odnajdą spokój i upragnioną ciszę.

Jeziorak to raj dla miłośników sportów wodnych, a także wymarzone miejsce wędkarzy z całej Polski. W jeziorze tym spotkać można m.in.: suma, sandacza, szczupaka, węgorza, lina, karpia czy okonia.

