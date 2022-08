Długi weekend sierpniowy w Warszawie nie musi oznaczać wypoczynku w otoczeniu miejskiego zgiełku. Niezależnie od tego, czy jesteś mieszkańcem, czy turystą w wakacje 2022 możesz poznać województwo mazowieckie z zupełnie nowej perspektywy i w tym celu wcale nie musisz znacznie oddalać się od stolicy.

Atrakcji pod Warszawą nie brakuje i wystarczy jedynie chcieć je odkrywać. Oto pięć ciekawych miejsc w okolicach Warszawy, które warto zwiedzić w długi weekend przypadający na dni od 13 do 15 sierpnia 2022.



Zachwyć się ogrodem w Arkadii

Jedną z największych atrakcji w okolicy Warszawy jest piękny ogród angielski w Arkadii wybudowany z inicjatywy Heleny Radziwiłłowej w 1778 roku. Miejsce to stanowi element XVII-wiecznego Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, który znajduje się około 80 kilometrów drogi od Warszawy. Zachwyca on magnackim przepychem i barokową architekturą.

Sam park po prostu trzeba zobaczyć z uwagi na dziką roślinność i liczne zabudowania nawiązujące do stylu antycznego oraz gotyckiego. Na co zwrócić szczególną uwagę, podczas pobytu w Arkadii? Zwłaszcza na:

Świątynię Siany,

Dom Murgrabiego z Łukiem Greckim,

Domek Gotycki

Akwedukt

Dom Arcykapłana.

Zobacz "pustynię pod Warszawą"

Kampinoski Park Narodowy może stanowić świetny cel wycieczki w długi weekend sierpnia. Teren położony już tuż przy Warszawie. Znajduje się tutaj ponad 250-letni Dąb Powstańców 1863, który jest żywym pomnikiem przyrody.

Atrakcji na weekend jest tutaj jednak o wiele więcej. Polecamy szczególnie:

wyprawę na Łużową Górę do niedawna uznawaną za najwyższą w Kampinosie,

do niedawna uznawaną za najwyższą w Kampinosie, wielką polanę w Opaleniu , gdzie KPN wyznaczył również miejsca na ogniska,

, gdzie KPN wyznaczył również miejsca na ogniska, Motylowe Łąki , gdzie można wybrać się na spacer szlakiem rzadkich gatunków motyli,

, gdzie można wybrać się na spacer szlakiem rzadkich gatunków motyli, Grochalskie Piachy, czyli "pustynię pod Warszawą"

Odwiedź Dzielnicę Filmową

Kolejna atrakcja w okolicach Warszawy bez wątpienia spodoba się wszystkim kinomaniakom. Spędzając długi weekend sierpniowy w stolicy, po prostu trzeba wybrać się na wycieczkę do Dzielnicy Filmowej w Zalesiu Górnym. Droga z centrum Warszawy z reguły zajmuje około 40 minut przy niskim natężeniu ruchu.

Dzielnica Filmowa to leśny park rozrywki, który nawiązuje do znanych filmów i bajek. Dzieci będą się tam świetnie bawić, a dorośli cofną się w czasie podziwiając modele, scenografie czy samochody z kultowych produkcji takich jak chociażby: Pogromcy duchów, Harry Potter czy James Bond.

Wypocznij w Nieporęcie

Nieporęt to niezwykle urokliwa miejscowość, ulokowana zaledwie pół godziny drogi od centrum Warszawy. Warto spędzić tam długi weekend sierpniowy, aby zrelaksować się i naładować baterie przed kolejnym tygodniem pracy.

Wypoczynek nad Jeziorem Zegrzyńskim na Dzikiej Plaży w Nieporęcie sprawi, że w wakacje 2022 w okolicach Warszawy poczujesz się niemal jak nad morzem. Nad Zegrzem znajduje się zresztą wiele plaż, na których można po prostu wypoczywać lub postawić na aktywności korzystając z bogatej oferty sportów wodnych.

Zdjęcie Dzika Plaża w Nieporęcie / Adam Burakowski / Reporter

Osoby, które zastanawiają się, co zwiedzić w okolicach Warszawy, mają tutaj do dyspozycji piękny barokowy kościół z lat 1661–1667. Można w nim znaleźć dobrze zachowany portal z herbem Wazów z XVII wieku oraz barokową dzwonnicę, ufundowaną przez króla Jana Kazimierza. Warto również wybrać się w podróż Powiatowym Szlakiem Polski Walczącej, który jest atrakcyjny z uwagi na miejsca pamięci narodowej i wspaniałe krajobrazy.

Pojedź na Safari do ZOO w Borysewie

Co ciekawego można jeszcze robić w Warszawie z dziećmi? Maluchy warto zabrać do lokalnego ZOO, gdzie na pewno będą świetnie się bawić podziwiając różne gatunki zwierząt. Miejski Ogród Zoologiczny przy ulicy Ratuszowej 1/3 ma wiele do zaoferowania, jednak świetną atrakcją w okolicach Warszawy może być również Zoo Safari Borysew.

W tym przypadku trzeba się przygotować na dłuższą wycieczkę samochodem, gdyż miejsce to jest oddalone o ponad 100 km od stolicy. Ogród zoologiczny w Borysewie oferuje niepowtarzalną atmosferę, dzięki czemu można tam poczuć się jak na prawdziwym afrykańskim safari.

Wielu mieszkańców tego zoo to przedstawiciele bardzo rzadkich gatunków zwierząt egzotycznych tj. biały tygrys bengalski czy jedyny w Polsce bawół afrykański.

Zdjęcie Biały tygrys to jeden z mieszkańców ZOO w Borysewie - wielkiej atrakcji w okolicach Warszawy / Piotr Kamionka / Reporter

Dużą zaletą tego miejsca jest też Świat Wodny, czyli sztuczny zbiornik wodny, na którym usytuowanych jest kilka wysepek. Teren ten zamieszkują m.in. aligatory amerykańskie, pelikany czy mandryle. Ceny biletów wahają się od 39 do 59 złotych, w zależności od wieku osoby oraz dnia wycieczki. Dokładny cennik znajduje się tutaj .

