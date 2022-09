Jaskinia Bielańska na Słowacji to niezwykłe miejsce, które jest dowodem na artystyczne zdolności natury. Bliskość z polską granicą sprawia, że podziemne przejście tłumnie odwiedzają Polacy. Jak dojechać do Jaskini Bielańskiej? Cennik, godziny zwiedzania i trasa.

Jaskinia Bielańska na Słowacji: jedyna udostępniona jaskinia w Tatrach Wysokich

Jaskinia Bielska, czyli Belanská Jaskyňa, to narodowy pomnik przyrody znajdujący się w Tatrach Bielskich na Słowacji, na północnym stoku Kobylego Wierchu w Tatrach Wysokich. Do jej wnętrza prowadzi otwór znajdujący się na wysokości 972 m n.p.m. Czym przyciąga turystów Jaskinia Bielańska na Słowacji?

Przede wszystkim trudno oderwać wzrok od bogatej naciekowej szaty jaskini, którą tworzą niezwykłe stalaktyty, stalagmity, draperie czy wapienne formy. Sama jaskinia ma długość 3 829 m, jednak okrężna trasa turystyczna to 1370 metrów spaceru. Na trasie jest 860 schodów, a zwiedzanie zajmuje około 70 minut.

Trasa turystyczna w Jaskini Bielańskiej

Temperatura powietrza w jaskini waha się od 5 do 6,3°C, dlatego warto cieplej się ubrać. Po wejściu wydrążonym tunelem turyści przechodzą do dziś zachowanymi korytarzami o owalnym przekroju powstałymi dzięki modelowaniu ścian i stropu jaskini przez płynącą wodę.

Zwiedzających przyciągają sintrowe wodospady znajdujące się w Komorze Wysokiej (Vysoký dóm) czy Komorze Słowackiego Powstania Narodowego (Dóm SNP) oraz pagodowe stalagmity.

Jaskinia Bielańska na Słowacji oszałamia również Salą Koncertową. Swoją nazwę zawdzięcza kroplom wody spadającym na powierzchnię jeziorka. W przeszłości odbywały się tutaj regularne koncerty.

Jaskinia Bielańska na Słowacji i poszukiwacze złota

Jaskinia Bielańska na Słowacji to także niezwykła historia tego miejsca. Do wnętrza zupełnie przypadkowo w 1881 roku weszło dwóch mieszkańców Białej Spiskiej. Wiadomo jednak, że podziemne korytarze były penetrowane już na początku XVIII wieku. Pojawiali się tutaj poszukiwacze skarbów, którzy na ścianach pozostawili swoje podpisy z datami "1718" i "1731".

Koniec XIX wieku na Słowacji to ogromny wzrost ruchu turystycznego i kuracjuszy w spiskich uzdrowiskach u podnóży Tatr, stąd decyzja o udostępnieniu Jaskini Bielańskiej zwiedzającym. W 1882 roku oświetlano ją pochodniami i świecami, jednak już w roku 1896 jaskinia otrzymała oświetlenie elektryczne, jako druga w całej Europie.

Zdjęcie Jaskinia Bielańska na Słowacji - tak prezentuje się mapa podziemnego przejścia. / ssj.sk / materiał zewnętrzny

Jaskinia Bielańska była przez kolejne lata przeszukiwana, stąd odkrycia dodatkowych partii. W 1885 roku trasa wycieczkowa zapętliła się. W 1926 roku członkowie Związku Karpackiego odkryli pomieszczenia w okolicy Komory Zbójnickiej i Śpiewalni. Rozległe prace rekonstrukcyjne zrealizowano w latach 50. ubiegłego stulecia, a w roku 1979 jaskinia została uznana za chroniony zabytek przyrody.

Jaskinia bielańska: godziny otwarcia i zwiedzanie

Zwiedzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem. Godziny otwarcia Jaskini Bielańskiej determinowane są sezonem turystycznym. Obiekt jest dostępny od stycznia do połowy listopada.



Jaskinia Bielańska - godziny otwarcia, które warto zapamiętać, to:

od stycznia do maja : 09.30, 11,00, 12.30, 14.00;

: 09.30, 11,00, 12.30, 14.00; od czerwca do sierpnia : 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00;

: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00; od września do połowy listopada: 09.30, 11,00, 12.30, 14.00.

Godziny otwarcia Jaskini Bielańskiej nie obowiązują w poniedziałki - w pierwszy dzień tygodnia podziemne przejście jest zamknięte.

Jaskinia Bielańska blisko granicy z Polską. Jak dojechać?

Jak dojechać do Jaskini Bielańskiej? Warto nadmienić, że aby dostać się do podziemnego przejścia, należy zatrzymać się na parkingu, z którego prowadzi ścieżka do wejścia do jaskini. Czas na jej przejście to 25 minut. Dojazd z polsko - słowackiego przejścia granicznego Jurgów-Podspády zajmuje tylko 19 minut.

Jaskinia Bielańska - dojazd z Zakopanego zajmuje ok. 55 minut. Do wyboru mamy dwie opcje. Można z Zakopanego kierować się na wspomniane przejście graniczne w Jurgowie i dalej słowacką trasą numer 49 i później 66.

Druga opcja to dojazd z Zakopanego do Jaskini Bielańskiej przez drogę Oswalda Balzera, która prowadzi również nad Morskie Oko. Na rondzie zjeżdżamy na Słowację na drogę nr 66.

Jaskinia Bielańska na Słowacji znajduje się bardzo blisko polskiej granicy. Czas na dotarcie do turystycznej atrakcji z Nowego Targu to 50 minut, a jeszcze bliżej mają ci, którzy chcą dostać się tam z Białki Tatrzańskiej. Dojazd do Jaskini Bielańskiej z Białki zajmuje tylko 30 minut.

Jaskinia Bielańska. Parking i cena

Planując podróż na Słowację warto zabrać ze sobą euro. Drobne przydadzą się na parkingu w Tatrzańskiej Kotlinie. Stąd, jak wspomnieliśmy, pieszo należy udać się do jaskini. Cena za parking do Jaskini Bielańskiej to wydatek od 3.5 do 6 euro za cały dzień.

Jaskinia Bielańska z dzieckiem

Jaskinia Bielańska z dzieckiem to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu i pokazanie maluchowi podziemnego świata.

Jaskinia Bielańska jest oświetlona, powadzi betonowym chodnikiem i schodami z poręczami liczącymi ponad 800 stopni. Trzeba jednak pamiętać, że zwiedzanie z przewodnikiem trwa około 70 minut, dlatego warto uświadomić maluchowi trudy zwiedzania.



Jaskinia Bielańska - cennik. Czy można płacić w złotówkach lub kartą?

Ile kosztuje bilet do Jaskini Bielańskiej? Niestety ceny z roku na rok są coraz wyższe. Niemniej oczywiście za dzieci zapłacimy najmniej, najwięcej za zwiedzanie wydadzą dorośli. Jaskinia Bielańska - cennik:

5,00€ (dzieci w wieku 6-15 lat);

(dzieci w wieku 6-15 lat); 9,00€ (studenci i osoby pow. 60 lat);

(studenci i osoby pow. 60 lat); 10,00€ (normalny).

W Jaskini Bielańskiej można płacić tylko gotówką. To oznacza, że nie można skorzystać z terminala. Płatności prowadzone są w euro.

Dodatkowe koszty to robienie zdjęć lub nagrywanie filmów. Za taką możliwość trzeba zapłacić 10 euro. Bez specjalnej naklejki próby zrobienia zdjęcia nawet telefonem to kara w wysokości 30 euro.

