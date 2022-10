Paryż Wschodu przyciąga turystów z całego świata. Tę europejską stolicę zwiedzisz w trzy dni

Stolica Węgier powstała z trzech niezależnych miast - Budy, Pesztu i Óbudy, które rozwijały się niezależnie od siebie. Dziś tworzą jedno miasto słynące z wyjątkowej scenerii. Na odwiedzenie najważniejszych miejsc i zabytków wystarczą trzy dni, dlatego Budapeszt to doskonały kierunek na krótki city break. Jak zaplanować wycieczkę do stolicy Węgier, aby zobaczyć jak najwięcej?

Budapeszt, dzień pierwszy: Lewy brzeg Dunaju, czyli Peszt

Zwiedzanie Budapesztu warto rozpocząć od odwiedzenia Bazyliki św. Stefana, znajdującej się w Peszcie. Wnętrze świątyni zaskakuje pięknym wykończeniem i bogactwem zdobień. Zwiedzając bazylikę, warto zwrócić uwagę na wnętrze kopuły zdobione mozaiką ukazującą Boga Ojca, organy, a także Świętą Prawicę, czyli prawą rękę świętego króla Stefana, która jest jedną z najważniejszych węgierskich relikwii.



Po zwiedzeniu wnętrza bazyliki można wybrać się na taras widokowy umieszczony na kopule. Mimo że wymaga to zakupu osobnego biletu, warto go odwiedzić z uwagi na piękną panoramę miasta.

Z Bazyliki pieszo można wybrać się do Węgierskiej Opery Państwowej. Budynek w stylu neorenesansowym już z zewnątrz robi niemałe wrażenie, jednak to jego wnętrze najbardziej zaskakuje turystów. Bogate wykończenia, kolorowy marmur, dekoracje malarskie zdobiące ściany to tylko niektóre elementy, które tworzą elegancki wystrój wnętrza opery. Zwiedzanie budynku jest płatne i odbywa się w towarzystwie przewodnika.



Następnym miejscem, które zdecydowanie warto odwiedzić, jest Dom Terroru, czyli muzeum prezentujące dzieje Węgier w czasie okupacji hitlerowskiej, a następnie sowieckiej, oraz upamiętniające ofiary rządów totalitarnych.

Zdjęcie Budapeszt to zdecydowanie jedna z najciekawszych europejskich stolic, która swoją różnorodnością, pięknem i przytulną atmosferą przyciąga turystów z całego świata / 123RF/PICSEL

Stamtąd Aleją Andrássy warto udać się do oddalonego o 20 minut pieszo Placu Bohaterów. Można tam zobaczyć Pomnik Tysiąclecia z ogromną kolumną Archanioła Gabriela oraz Grób Nieznanego Żołnierza. W okolicy Placu Bohaterów znajduje się wiele różnorodnych atrakcji turystycznych. Dla miłośników sztuki godnym odwiedzenia miejscem jest Muzeum Sztuk Pięknych oraz Pałac Sztuki, a dla fanów natury park miejski Városliget, a także znajdujący się tam zamek Vajdahunyad.



Wieczorem warto odwiedzić Szimpla Kert, czyli tzw. ruin bar. Ten niegdyś opuszczony budynek znajdujący się w dawnej żydowskiej dzielnicy, dziś jest tętniącym życiem pubem i alternatywnym miejscem spotkań nie tylko młodych ludzi.



Budapeszt, dzień drugi: Parlament, Wyspa Małgorzaty i prawobrzeżna Buda

Poranek następnego dnia to doskonały moment na odwiedzenie Parlamentu, który jest najważniejszą wizytówką miasta. Budynek zachwyca turystów zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. Zwiedzanie Parlamentu odbywa się o wyznaczonych godzinach, dlatego bilety najlepiej zarezerwować z wyprzedzeniem.



Stamtąd warto udać się na Wyspę Małgorzaty, na którą można dotrzeć rowerem miejskim, jadąc malowniczą drogą wzdłuż Dunaju. Budapeszt ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę rowerową, a stacji wypożyczeń w mieście jest naprawdę wiele. Wypożyczenie roweru miejskiego jest proste, jednak wymaga zainstalowania aplikacji MOL Bubi. Po Wyspie Małgorzaty można poruszać się zarówno pieszo, rowerem, jak i wypożyczoną na miejscu rikszą. Na wyspie warto zobaczyć ogród japoński, ogród różany, ruiny klasztoru, a także fontannę muzyczną.

Następnym punktem na mapie Budapesztu jest Baszta Rybacka. Bajkowy i romantyczny charakter tego miejsca to zasługa neoromańskiego stylu i licznych wieżyczek. To idealne miejsce na zrobienie pamiątkowych zdjęć oraz podziwianie panoramy miasta. Baszta Rybacka ma dwa tarasy - dolny, na który wstęp jest zupełnie darmowy, oraz górny, na który należy wykupić bilet wstępu.



Zdjęcie Parlament w Budapeszcie / 123RF/PICSEL

Warty odwiedzenia jest również znajdujący się obok niej Kościół św. Macieja. Stamtąd krótkim spacerem można wybrać się na Wzgórze Zamkowe, aby zwiedzić Zamek Królewski. Ten monumentalny budynek został wzniesiony w barokowym stylu i skrywa bogatą historię Węgier.

Wieczór to doskonały moment na relaks nad Dunajem. Wzdłuż brzegu Pesztu znajduje się wiele przystani, z których odpływają wieczorne rejsy. Bilety można kupić zarówno na miejscu, jak i przez internet. Wieczorny rejs to doskonała okazja do podziwiania najważniejszych zabytków miasta o zachodzie słońca. Ponadto kupując odpowiedni rodzaj biletu, pasażerowie mogą skosztować specjałów kuchni węgierskiej, w tym słynnego wina Tokaj.

Budapeszt, dzień trzeci: Wielka Synagoga, słynna hala targowa i czas na relaks

Ostatni dzień zwiedzania Budapesztu warto rozpocząć od Wielkiej Synagogi. Ta piękna budowla wykonana w stylu mauretańskim jest obecnie największą synagogą w Europie. W cenę biletu wstępu wliczone jest oprowadzanie przez przewodnika po Wielkiej Synagodze, Parku Pamięci Holokaustu Raoula Wallenberga, a także cmentarzu ofiar Holokaustu.

Następnie 20-minutowym spacerem można dotrzeć do Wielkiej Hali Targowej. Jest to doskonałe miejsce na zakup pamiątek oraz lokalnych produktów w tym papryki węgierskiej, która jest jedną z najważniejszych przypraw tamtejszej kuchni. W hali targowej można również spróbować lokalnych specjałów, takich jak langosz czy też tradycyjny gulasz.



Stamtąd najlepiej udać się Mostem Wolności na drugi brzeg Dunaju. Tam, obok Hotelu Gellérta, rozpoczyna się przyjemny i niedługi szlak (15 min) wiodący na Wzgórze Gellérta. To prawdopodobnie najlepsze miejsce do podziwiania panoramy Budapesztu.

Po intensywnych dniach zwiedzania miasta doskonałym sposobem na odprężenie będzie odwiedzenie Łaźni Gellérta, znajdujących się w pięknym zabytkowym budynku w stylu secesyjnym. Odwiedzający oprócz relaksu w ciepłych wodach termalnych mogą podziwiać wyjątkowe pirogranitowe zdobienia, a także posąg Wenus znajdujący się w hali głównej.

Agata Z